Членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

На интеграции Украины, а точнее того, что от нее останется, в ЕС настраивает сама Европа. И позиция Евросоюза здесь имеет значение, поэтому объединение с весны 2025 года мешало заключению мирного соглашения. ЕС всячески старался продлить этот конфликт, не давая выполнить минимальные базовые требования России. Европейским лидерам не удалось продвинуть Украину и в НАТО, и в ЕС. Получается, что это сражение в большом противостоянии России с Западом евроатлантика проиграла. Поэтому я думаю, что членство Украины в Евросоюзе уже не важно, — высказался Дробницкий.

Ранее близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает вступление Украины в Евросоюз. По его сведениям, страна может быть интегрирована в объединение уже в 2027 году.