Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:47

Американист обозначил нюанс возможного вступления Украины в Евросоюз

Политолог Дробницкий: членство Украины в ЕС не повлияет на победу РФ над Западом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Членство Украины в Евросоюзе не повлияет на победу России в противостоянии с Западом, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, активные действия европейских сторонников Киева, направленные на затягивание украинского конфликта, в конечном счете не принесли желаемого стратегического результата.

На интеграции Украины, а точнее того, что от нее останется, в ЕС настраивает сама Европа. И позиция Евросоюза здесь имеет значение, поэтому объединение с весны 2025 года мешало заключению мирного соглашения. ЕС всячески старался продлить этот конфликт, не давая выполнить минимальные базовые требования России. Европейским лидерам не удалось продвинуть Украину и в НАТО, и в ЕС. Получается, что это сражение в большом противостоянии России с Западом евроатлантика проиграла. Поэтому я думаю, что членство Украины в Евросоюзе уже не важно, — высказался Дробницкий.

Ранее близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил, что план американского лидера Дональда Трампа предполагает вступление Украины в Евросоюз. По его сведениям, страна может быть интегрирована в объединение уже в 2027 году.

Украина
Евросоюз
Россия
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.