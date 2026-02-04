Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:53

Слуцкая рассказала об особенностях своего здорового рациона

Слуцкая рассказала, что добирает норму белка с помощью омлета

Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Фигуристка и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала в беседе с MIR24.TV, что на завтрак предпочитает есть омлет с зеленью. Таким приемом пищи спортсменка добирает норму белка и клетчатки.

В качестве обеда Слуцкая выбирает рыбу или мясо, а также салат с легкой заправкой. По словам фигуристки, она редко позволяет себе есть сладости. При этом знаменитость выступает против строгих ограничений, поскольку считает, что они тормозят метаболизм.

По мнению Слуцкой, в основе правильного питания лежат сбалансированные блюда и отслеживание калорий. Фигуристка, по ее признанию, любит менять традиционные рецепты, делая их более здоровыми. Например, в оливье она добавляет курицу вместо колбасы, а от картофеля и вовсе отказывается.

Ранее Слуцкая заявила, что тренер по фигурному катанию должен быть строгим, требовательным и мудрым. По словам спортсменки, всем этим качествам соответствует заслуженный тренер России Жанна Федоровна Громова, которая и воспитала ее.

Читайте также
Шокирующая правда о Европе, возвращение Слуцкой на лед: что будет дальше
Россия
Шокирующая правда о Европе, возвращение Слуцкой на лед: что будет дальше
«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу
Культура
«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу
«Без ноги, считай»: Петросян рассказала о выступлении на олимпийском отборе
Фигурное катание
«Без ноги, считай»: Петросян рассказала о выступлении на олимпийском отборе
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Фигурное катание
У известной российской фигуристки ухудшилось здоровье перед Олимпиадой
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Здоровье/красота
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Ирина Слуцкая
фигуристки
рацион
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.