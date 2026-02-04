Слуцкая рассказала об особенностях своего здорового рациона Слуцкая рассказала, что добирает норму белка с помощью омлета

Фигуристка и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала в беседе с MIR24.TV, что на завтрак предпочитает есть омлет с зеленью. Таким приемом пищи спортсменка добирает норму белка и клетчатки.

В качестве обеда Слуцкая выбирает рыбу или мясо, а также салат с легкой заправкой. По словам фигуристки, она редко позволяет себе есть сладости. При этом знаменитость выступает против строгих ограничений, поскольку считает, что они тормозят метаболизм.

По мнению Слуцкой, в основе правильного питания лежат сбалансированные блюда и отслеживание калорий. Фигуристка, по ее признанию, любит менять традиционные рецепты, делая их более здоровыми. Например, в оливье она добавляет курицу вместо колбасы, а от картофеля и вовсе отказывается.

Ранее Слуцкая заявила, что тренер по фигурному катанию должен быть строгим, требовательным и мудрым. По словам спортсменки, всем этим качествам соответствует заслуженный тренер России Жанна Федоровна Громова, которая и воспитала ее.