Судейский произвол, инвалидность, роды в 40: как живет Ирина Слуцкая

Бывшей фигуристке Ирине Слуцкой исполнилось 47 лет. Чем она занимается по окончании карьеры, почему ушла от мужа-боксера и не побоялась родить в 40, как борется с неизлечимой болезнью — в материале NEWS.ru.
Как Слуцкая осталась без золота Олимпиады
Слуцкая родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Ее отец работал в автомобильном техникуме, а мать — инженером на автокомбинате. С четырех лет Слуцкая начала заниматься фигурным катанием в клубе «Москвич». Первым тренером Ирины была Жанна Громова. В 1992 году Слуцкая дебютировала на юниорском чемпионате мира и заняла место в первой десятке.
В 1996-м спортсменка победила на чемпионате Европе в Софии и стала бронзовым призером мирового первенства в Эдмонтоне. Два года спустя фигуристка выступила на своих первых Олимпийских играх в Нагано, где заняла пятое место. В сезоне-1999/2000 Слуцкая стала победительницей чемпионатов России и Европы. Кроме того, фигуристка взяла золото в финале Гран-при, впервые в мире исполнив каскад тройной лутц — тройной риттбергер, а также тройной сальхов — тройной риттбергер. Судьи поставили Слуцкой самые высокие оценки за технику, включая 6,0.
Постановкой номера фигуристки для Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити занимался итальянский хореограф Джузеппе Арене. За программу Tosca он запросил $10 тысяч. Слуцкая заняла на Играх второе место, уступив американке Саре Хьюз. Судьбу золотой медали решил один судейский голос. Большинство специалистов пришли к выводу, что россиянку лишили первого места.
Федерация фигурного катания России подавала несколько апелляций и даже требовала вручить Слуцкой золото, но судейское решение оставили в силе. Уральский политик Антон Баков наградил спортсменку 700-граммовой копией золотой медали, которая, в отличие от настоящей, была полностью сделана из золота.
«Это спорт, где иногда принимают, мягко говоря, несправедливые решения. Но ругаться — бесполезное дело. Какое-то время у меня была сильная обида, было больно и тяжело пережить этот момент. Мне казалось, что это просто крах, трагедия. Правда, я изначально понимала, что мне не отдадут победу. Не потому, что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там „распорядилась“ политика — было важно отдать золото американке. Я достаточно долго приходила в себя, продолжала кататься», — заявила Слуцкая в интервью NEWS.ru.
В 2002 году фигуристка впервые стала чемпионкой мира. Слуцкая является абсолютной рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах Европы — семь.
«Если не буду принимать таблетки, то умру»
В 2003 году у Слуцкой начались проблемы со здоровьем. Врачи поставили фигуристке диагноз «васкулит» (заболевание, при котором происходит воспаление сосудистой стенки). На тот момент спортсменке было 23 года.
«Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, и пришла к врачу. Он сказал, что у меня большое сердце. У меня взяли много анализов, а потом повезли в институт Склифосовского. Оказалось, что у меня скопилось много жидкости и без операции сердце могло остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька. Никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит», — вспоминала Слуцкая.
Несмотря на недуг, спортсменка продолжила карьеру. В 2005 году она стала чемпионкой мира в Москве. В 2006-м Слуцкая поехала за олимпийским золотом в Турин, но из-за падения в произвольной программе завоевала бронзу. После соревнований спортсменка завершила карьеру.
В 2020 году бывшая фигуристка рассказала, что вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Кроме того, Слуцкая страдает от астмы.
«У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если их не принимать, я умру», — сказала спортсменка.
В 2022 году Слуцкой оформили инвалидность. Бывшая фигуристка заявила, что, несмотря на заболевание, цепляется за жизнь, хочет быть красивой и яркой.
Почему фигуристка Слуцкая развелась с мужем-боксером
В первый раз Слуцкая вышла замуж в 1999 году. Супругом 20-летней спортсменки стал бывший боксер и учитель физкультуры Сергей Михеев. Он увидел Ирину по телевизору и сразу влюбился. Спортсменка не спешила отвечать на ухаживания Михеева, но в итоге он сумел добиться ее расположения.
Несмотря на заболевание и употребление гормонов, Слуцкая в 2007 году родила сына Артема, а в 2010-м — дочь Варвару. Спортсменка развелась с Михеевым после 17 лет брака.
«Если сосуществование вместе абсолютно невозможно, то терпеть человека, с которым у тебя уже нет ничего общего, ради детей или еще чего-то не стоит. Ты и себя уничтожаешь, и партнера, и детей тоже. Это такая медленная погибель для всех. Дети, когда вырастут, не скажут спасибо за такую жизнь с истериками и скандалами родителей», — заявила Слуцкая.
В 2018 году спортсменка вышла замуж во второй раз. Супругом Слуцкой стал бизнесмен Алексей Говырин. Они давно были знакомы и сотрудничали в рамках нескольких проектов.
«Мы долго встречались. Я помню, что 14 февраля он подарил мне кольцо и сказал: „Будь моей женой, я тебя очень сильно люблю“. Я сказала: „Это здорово, но давай попозже“. Он мне каждый день предлагал выйти за него замуж», — рассказала Слуцкая.
Как экс-фигуристка Слуцкая родила дочь в 40 лет
Экс-фигуристка не побоялась родить третьего ребенка в 40 лет. В 2019 году у нее появилась на свет дочь Кира.
«Если женщина мечтает стать матерью, по каким-то причинам у нее это долго не складывается и вдруг к 40 годам она понимает, что в положении, — это же счастье, радость. Под присмотром доктора она, как и 25-летние, выносит эту беременность и прекрасно рожает. Ни я, ни мои знакомые, которые рожали после определенного возраста, никогда не сталкивались с какими-то опасениями или негативом от врачей. Если негатив возникает сейчас, то он родом из нашего советского прошлого. Тогда уже в 27 считалось, что ты старородящая. Но это осталось где-то в прошлом», — сказала экс-фигуристка.
По ее словам, сейчас даже нет такого определения. Женщины и медицина, наоборот, нацелены на то, чтобы рожать в любом возрасте.
«Конечно, чем раньше, тем лучше. Но у всех разные ситуации. Кто-то не может, не получается, нет партнера, да мало ли почему… Я осознанно шла на третьего ребенка и ни от одного врача, даже с учетом моей болезни, не слышала слов: „Куда ты беременеешь в 40, тебе уже поздно“. У меня есть знакомые, которые и в 50 рожали», — заявила Слуцкая в интервью NEWS.ru.
Варвара занимается фигурным катанием. По словам Слуцкой, девушка добивается результатов.
«Мне очень важно, что ей это нравится. Тренеры в ней воспитывают трудолюбие, трудоспособность, дисциплину, умение держаться на публике, контролировать свои эмоции. Предсказать, что будет дальше, никто не может. На сегодняшний день она катается, выступает, стала кандидатом в мастера спорта. Я как профессионал не принимаю в этом никакого участия. Она тренируется у профессиональных тренеров. У нее есть потрясающий партнер», — отметила Слуцкая.
Кира также занимается фигурным катанием.
Чем занимается Слуцкая после окончания карьеры
После окончания спортивной карьеры Слуцкая работала на телевидении. Она вела проекты «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Партнерами экс-фигуристки были Евгений Плющенко и Марат Башаров. В 2008 году Слуцкая выступила в качестве участницы во втором сезоне «Ледникового периода» в дуэте с балетным хореографом Гедиминасом Тарандой. В третьем она вела шоу вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк.
«Я в телевизоре с 2006 года — окончила школу телевидения. Долго вела новости спорта на Первом канале, много работала и продолжаю работать в других телевизионных проектах и шоу. Работа в прямом эфире для меня всегда была мечтой и целью, потому что это живой организм. Он настолько интересен, ты никогда не знаешь, что произойдет. Может случайно отключиться гость на онлайн-связи, остановиться суфлер. Умение быстро среагировать, не подать виду, что что-то пошло не так, — мастерство и адреналин. Это меня очень привлекает в прямом эфире. Здесь как на льду. У тебя нет второй попытки, что держит в тонусе. Я получаю массу удовольствия, когда осознаю, что как рыба в воде в прямом эфире», — рассказывала Слуцкая.
Бывшая фигуристка также пробовала свои силы в кино. Она снималась вместе с другими известными фигуристами в телесериале «Жаркий лед» и в романтической комедии «Трое и снежинка». Кроме того, Слуцкая играла в театре в постановках «Удачная сделка», «Aнтигона vsegda» и «Любовь по-французски».
В настоящее время бывшая фигуристка руководит детской юношеской спортивной школой фигурного катания имени Ирины Слуцкой в поселке Заречье. Она участвует в различных шоу и периодически выступает в роли спортивного комментатора.
Что сказала Слуцкая о возвращении фигуристки Валиевой в спорт
Слуцкая заявила, что участники Олимпиады-2026 в Италии Аделия Петросян и Петр Гуменник в настоящее время являются лидерами сборной России. Она также отметила, что верит в успешное возвращение Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации за употребление допинга.
«Она соответствует всем критериям хорошей спортсменки. Слава богу, время пока у нее было. Камила тренировалась, приводила себя в форму. Я думаю, что у нее есть силы и задор. И у нее обязательно все получится. Все поклонники ждут ее возвращения. Мы верим, что она покажет себя профессиональной, талантливой спортсменкой с железным характером», — заявила Слуцкая.
