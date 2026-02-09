Судейский произвол, инвалидность, роды в 40: как живет Ирина Слуцкая

Бывшей фигуристке Ирине Слуцкой исполнилось 47 лет. Чем она занимается по окончании карьеры, почему ушла от мужа-боксера и не побоялась родить в 40, как борется с неизлечимой болезнью — в материале NEWS.ru.

Как Слуцкая осталась без золота Олимпиады

Слуцкая родилась 9 февраля 1979 года в Москве. Ее отец работал в автомобильном техникуме, а мать — инженером на автокомбинате. С четырех лет Слуцкая начала заниматься фигурным катанием в клубе «Москвич». Первым тренером Ирины была Жанна Громова. В 1992 году Слуцкая дебютировала на юниорском чемпионате мира и заняла место в первой десятке.

В 1996-м спортсменка победила на чемпионате Европе в Софии и стала бронзовым призером мирового первенства в Эдмонтоне. Два года спустя фигуристка выступила на своих первых Олимпийских играх в Нагано, где заняла пятое место. В сезоне-1999/2000 Слуцкая стала победительницей чемпионатов России и Европы. Кроме того, фигуристка взяла золото в финале Гран-при, впервые в мире исполнив каскад тройной лутц — тройной риттбергер, а также тройной сальхов — тройной риттбергер. Судьи поставили Слуцкой самые высокие оценки за технику, включая 6,0.

Постановкой номера фигуристки для Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити занимался итальянский хореограф Джузеппе Арене. За программу Tosca он запросил $10 тысяч. Слуцкая заняла на Играх второе место, уступив американке Саре Хьюз. Судьбу золотой медали решил один судейский голос. Большинство специалистов пришли к выводу, что россиянку лишили первого места.

Федерация фигурного катания России подавала несколько апелляций и даже требовала вручить Слуцкой золото, но судейское решение оставили в силе. Уральский политик Антон Баков наградил спортсменку 700-граммовой копией золотой медали, которая, в отличие от настоящей, была полностью сделана из золота.

Ирина Слуцкая Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

«Это спорт, где иногда принимают, мягко говоря, несправедливые решения. Но ругаться — бесполезное дело. Какое-то время у меня была сильная обида, было больно и тяжело пережить этот момент. Мне казалось, что это просто крах, трагедия. Правда, я изначально понимала, что мне не отдадут победу. Не потому, что я плохая спортсменка и что-то сделала не так — просто оказалась в ненужное время и в ненужном месте. Там „распорядилась“ политика — было важно отдать золото американке. Я достаточно долго приходила в себя, продолжала кататься», — заявила Слуцкая в интервью NEWS.ru.

В 2002 году фигуристка впервые стала чемпионкой мира. Слуцкая является абсолютной рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах Европы — семь.

«Если не буду принимать таблетки, то умру»

В 2003 году у Слуцкой начались проблемы со здоровьем. Врачи поставили фигуристке диагноз «васкулит» (заболевание, при котором происходит воспаление сосудистой стенки). На тот момент спортсменке было 23 года.

«Я тренировалась, потом поняла, что что-то не так, и пришла к врачу. Он сказал, что у меня большое сердце. У меня взяли много анализов, а потом повезли в институт Склифосовского. Оказалось, что у меня скопилось много жидкости и без операции сердце могло остановиться. Я в один день поняла, что у меня нога в два раза шире фигурного конька. Никто не мог понять, что со мной, говорили, что очень похоже на васкулит», — вспоминала Слуцкая.

Несмотря на недуг, спортсменка продолжила карьеру. В 2005 году она стала чемпионкой мира в Москве. В 2006-м Слуцкая поехала за олимпийским золотом в Турин, но из-за падения в произвольной программе завоевала бронзу. После соревнований спортсменка завершила карьеру.

В 2020 году бывшая фигуристка рассказала, что вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами. Кроме того, Слуцкая страдает от астмы.

Ирина Слуцкая Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если их не принимать, я умру», — сказала спортсменка.

В 2022 году Слуцкой оформили инвалидность. Бывшая фигуристка заявила, что, несмотря на заболевание, цепляется за жизнь, хочет быть красивой и яркой.

Почему фигуристка Слуцкая развелась с мужем-боксером

В первый раз Слуцкая вышла замуж в 1999 году. Супругом 20-летней спортсменки стал бывший боксер и учитель физкультуры Сергей Михеев. Он увидел Ирину по телевизору и сразу влюбился. Спортсменка не спешила отвечать на ухаживания Михеева, но в итоге он сумел добиться ее расположения.

Несмотря на заболевание и употребление гормонов, Слуцкая в 2007 году родила сына Артема, а в 2010-м — дочь Варвару. Спортсменка развелась с Михеевым после 17 лет брака.

«Если сосуществование вместе абсолютно невозможно, то терпеть человека, с которым у тебя уже нет ничего общего, ради детей или еще чего-то не стоит. Ты и себя уничтожаешь, и партнера, и детей тоже. Это такая медленная погибель для всех. Дети, когда вырастут, не скажут спасибо за такую жизнь с истериками и скандалами родителей», — заявила Слуцкая.

В 2018 году спортсменка вышла замуж во второй раз. Супругом Слуцкой стал бизнесмен Алексей Говырин. Они давно были знакомы и сотрудничали в рамках нескольких проектов.

«Мы долго встречались. Я помню, что 14 февраля он подарил мне кольцо и сказал: „Будь моей женой, я тебя очень сильно люблю“. Я сказала: „Это здорово, но давай попозже“. Он мне каждый день предлагал выйти за него замуж», — рассказала Слуцкая.

Как экс-фигуристка Слуцкая родила дочь в 40 лет

Экс-фигуристка не побоялась родить третьего ребенка в 40 лет. В 2019 году у нее появилась на свет дочь Кира.

Олимпийский призер по фигурному катанию Ирина Слуцкая участвует вместе с дочерью в турнире по гольфу на фестивале интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Если женщина мечтает стать матерью, по каким-то причинам у нее это долго не складывается и вдруг к 40 годам она понимает, что в положении, — это же счастье, радость. Под присмотром доктора она, как и 25-летние, выносит эту беременность и прекрасно рожает. Ни я, ни мои знакомые, которые рожали после определенного возраста, никогда не сталкивались с какими-то опасениями или негативом от врачей. Если негатив возникает сейчас, то он родом из нашего советского прошлого. Тогда уже в 27 считалось, что ты старородящая. Но это осталось где-то в прошлом», — сказала экс-фигуристка.

По ее словам, сейчас даже нет такого определения. Женщины и медицина, наоборот, нацелены на то, чтобы рожать в любом возрасте.

«Конечно, чем раньше, тем лучше. Но у всех разные ситуации. Кто-то не может, не получается, нет партнера, да мало ли почему… Я осознанно шла на третьего ребенка и ни от одного врача, даже с учетом моей болезни, не слышала слов: „Куда ты беременеешь в 40, тебе уже поздно“. У меня есть знакомые, которые и в 50 рожали», — заявила Слуцкая в интервью NEWS.ru.

Варвара занимается фигурным катанием. По словам Слуцкой, девушка добивается результатов.

«Мне очень важно, что ей это нравится. Тренеры в ней воспитывают трудолюбие, трудоспособность, дисциплину, умение держаться на публике, контролировать свои эмоции. Предсказать, что будет дальше, никто не может. На сегодняшний день она катается, выступает, стала кандидатом в мастера спорта. Я как профессионал не принимаю в этом никакого участия. Она тренируется у профессиональных тренеров. У нее есть потрясающий партнер», — отметила Слуцкая.

Кира также занимается фигурным катанием.

Чем занимается Слуцкая после окончания карьеры

После окончания спортивной карьеры Слуцкая работала на телевидении. Она вела проекты «Звезды на льду» и «Ледниковый период». Партнерами экс-фигуристки были Евгений Плющенко и Марат Башаров. В 2008 году Слуцкая выступила в качестве участницы во втором сезоне «Ледникового периода» в дуэте с балетным хореографом Гедиминасом Тарандой. В третьем она вела шоу вместе с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Ирина Слуцкая во время выступления на гала-концерте шоу «Ледниковый период» Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Я в телевизоре с 2006 года — окончила школу телевидения. Долго вела новости спорта на Первом канале, много работала и продолжаю работать в других телевизионных проектах и шоу. Работа в прямом эфире для меня всегда была мечтой и целью, потому что это живой организм. Он настолько интересен, ты никогда не знаешь, что произойдет. Может случайно отключиться гость на онлайн-связи, остановиться суфлер. Умение быстро среагировать, не подать виду, что что-то пошло не так, — мастерство и адреналин. Это меня очень привлекает в прямом эфире. Здесь как на льду. У тебя нет второй попытки, что держит в тонусе. Я получаю массу удовольствия, когда осознаю, что как рыба в воде в прямом эфире», — рассказывала Слуцкая.

Бывшая фигуристка также пробовала свои силы в кино. Она снималась вместе с другими известными фигуристами в телесериале «Жаркий лед» и в романтической комедии «Трое и снежинка». Кроме того, Слуцкая играла в театре в постановках «Удачная сделка», «Aнтигона vsegda» и «Любовь по-французски».

В настоящее время бывшая фигуристка руководит детской юношеской спортивной школой фигурного катания имени Ирины Слуцкой в поселке Заречье. Она участвует в различных шоу и периодически выступает в роли спортивного комментатора.

Что сказала Слуцкая о возвращении фигуристки Валиевой в спорт

Слуцкая заявила, что участники Олимпиады-2026 в Италии Аделия Петросян и Петр Гуменник в настоящее время являются лидерами сборной России. Она также отметила, что верит в успешное возвращение Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации за употребление допинга.

Ирина Слуцкая Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Она соответствует всем критериям хорошей спортсменки. Слава богу, время пока у нее было. Камила тренировалась, приводила себя в форму. Я думаю, что у нее есть силы и задор. И у нее обязательно все получится. Все поклонники ждут ее возвращения. Мы верим, что она покажет себя профессиональной, талантливой спортсменкой с железным характером», — заявила Слуцкая.

