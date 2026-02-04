Зимняя Олимпиада — 2026
Бросил апельсин в кипящее масло — получил обалденную вкуснятину на десерт: случайный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Иногда гениальные рецепты рождаются не из учебников, а из вопроса «а что, если?» Что будет, если апельсин, этот символ свежести, бросить не в соковыжималку, а в кипящее масло? Ответ — маленькое чудо.

Возьмите один крупный, хорошо вымытый апельсин. Обсушите и нарежьте кружочками толщиной 5-7 мм, обязательно удаляя все косточки. Для теста в миске взбейте одно яйцо с двумя столовыми ложками сахара и щепоткой соли. Добавьте 120-150 г просеянной муки и половину чайной ложки разрыхлителя (по желанию, для воздушности). Замесите густое, однородное тесто, по консистенции напоминающее тесто для оладьев — оно должно хорошо держаться на апельсине и не стекать. В глубокой сковороде, сотейнике или во фритюрнице разогрейте достаточное количество растительного масла (около 3-4 см в высоту). Масло должно быть хорошо горячим (проверьте, бросив в него крошку теста — она должна быстро всплыть и зашипеть). Каждый кружок апельсина обмакните со всех сторон в тесто, давая излишкам стечь. Аккуратно опускайте заготовки в кипящее масло. Жарьте на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до красивого золотисто-коричневого цвета. Не перегружайте сковороду, жарьте порциями. Готовые обжаренные апельсины выложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир. Дайте слегка остыть и перед подачей щедро посыпайте сахарной пудрой через ситечко.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

