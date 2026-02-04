Случайно кинула муку в масло и получила вкуснятину за копейки: боже, как это вкусно!

Беру обычный картофель, горсть муки и яйцо — готовлю хрустящие лепешки на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного завтрака или гарнира, который понравится и взрослым, и детям.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, с хрустящей корочкой лепешки и нежная, сочная картофельная серединка с ароматом специй.

Для приготовления вам понадобится: 3 средние картофелины, 1 яйцо, около 1 стакана муки, соль, перец, паприка, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Немного посолите и помните массу руками, чтобы выделился сок — это сделает лепешки нежнее. Добавьте яйцо, специи и постепенно вводите муку, пока тесто не станет достаточно густым, чтобы формировать лепешки. На разогретой сковороде с достаточным количеством масла обжаривайте лепешки с двух сторон до румяной корочки на среднем огне. Готовые лепешки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной или зеленью.

