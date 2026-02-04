«У нас большие интересы»: Песков ответил на громкое заявление об Арктике Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике

Россия будет отстаивать свои интересы в Арктике с использованием всего арсенала международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на заявление главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о необходимости новой политики безопасности, передает РИА Новости.

У нас большие интересы в Арктике, которые мы будем отстаивать с использованием всего арсенала международного права, — сказал он.

Тем временем в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия серьезно обеспокоена растущей напряженностью в Арктическом регионе. Дипломаты убеждены, что это прямое следствие действий стран НАТО, которые способствуют милитаризации высоких широт и внедряют конфронтационные подходы.

Помощник президента США по нацбезопасности Марко Рубио в свою очередь заявил, что Соединенные Штаты намерены добиваться, чтобы НАТО объявила безопасность в Арктике одним из своих ключевых приоритетов в текущем году. Он предложил включить в список Альянса защиту подводной инфраструктуры, критически важные минералы и цепочки поставок.