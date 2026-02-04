Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:51

Директора Долиной возмутило обсуждение ее квартиры в Латвии

Директор Долиной Пудовкин назвал хайпом обсуждение квартиры певицы в Юрмале

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Публичное обсуждение недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной в Латвии представляет собой исключительно хайп, заявил директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС. По его словам, приобретение квартиры в Юрмале произошло более двух десятилетий назад, а нынешний интерес к теме не связан с какими-либо новыми обстоятельствами.

Сейчас новости о Ларисе Александровне — это тренд номер один. Один хайп, — сказал Пудовкин.

Менеджер пояснил, что покупка была совершена в тот период, когда российские артисты активно участвовали в местных мероприятиях, таких как фестиваль «Новая волна», и часто приобретали там жилье. Он подчеркнул, что в то время это было обычной практикой для творческой среды.

Он также отметил, что из-за сложившейся международной обстановки и санкций у Долиной возникли сложности с управлением зарубежной собственностью. По его словам, это в том числе включает оплату коммунальных счетов.

Ранее юрист Александр Хаминский выразил мнение, что Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала. По его словам, это связано с новым законом республики, принятым в январе 2026 года. Новые правила позволяют управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона.

Россия
Лариса Долина
звезды
квартиры
Латвия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Путин освободил от должности одного из своих спецпредставителей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.