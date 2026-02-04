Директора Долиной возмутило обсуждение ее квартиры в Латвии

Публичное обсуждение недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной в Латвии представляет собой исключительно хайп, заявил директор певицы Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС. По его словам, приобретение квартиры в Юрмале произошло более двух десятилетий назад, а нынешний интерес к теме не связан с какими-либо новыми обстоятельствами.

Сейчас новости о Ларисе Александровне — это тренд номер один. Один хайп, — сказал Пудовкин.

Менеджер пояснил, что покупка была совершена в тот период, когда российские артисты активно участвовали в местных мероприятиях, таких как фестиваль «Новая волна», и часто приобретали там жилье. Он подчеркнул, что в то время это было обычной практикой для творческой среды.

Он также отметил, что из-за сложившейся международной обстановки и санкций у Долиной возникли сложности с управлением зарубежной собственностью. По его словам, это в том числе включает оплату коммунальных счетов.

Ранее юрист Александр Хаминский выразил мнение, что Долина может потерять квартиру в латвийском городе Юрмала. По его словам, это связано с новым законом республики, принятым в январе 2026 года. Новые правила позволяют управляющим компаниям относительно легко начать процесс продажи жилья с аукциона.