03 февраля 2026 в 13:25

Свекла, капуста и кусок грудинки — моя «зимняя» версия борща. Кисло-сладкий, насыщенный и со сметаной — объедение

Беру свеклу, капусту и кусок копчёной грудинки — варю наваристый борщ, который пахнет зимой и уютом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы основательно согреться долгим холодным вечером.

Получается обалденная вкуснятина: густой, рубиновый, сладковатый от свеклы бульон с дымной ноткой грудинки, хрустящая капуста и тающая во рту картошка.

Для приготовления вам понадобится: 300 г говядины или свинины на кости, 200 г копчёной грудинки, 2 свеклы, 300 г белокочанной капусты, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, уксус (по желанию), сметана и зелень для подачи. Мясо залейте 3 литрами воды, доведите до кипения, снимите пену и варите 1,5 часа. Готовое мясо выньте. В кипящий бульон опустите нарезанный картофель. Через 10 минут добавьте нашинкованную капусту. Лук и морковь обжарьте, добавьте тёртую свеклу и томатную пасту, потушите 10 минут. Заправку, нарезанную грудинку и мясо верните в суп. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и дайте настояться 20 минут. Подавайте со сметаной.

