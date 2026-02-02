Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:00

В морозы готовлю не борщ, а грузинскую классику: шешамади с красной фасолью и хрустящим чесноком. Согревает душу и тело

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В морозы готовлю не борщ, а грузинскую классику: шешамади с красной фасолью и хрустящим чесноком. Согревает душу и тело. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного, согревающего обеда без мяса.

Получается обалденная вкуснятина: густой бархатистый бульон с насыщенным томатным вкусом, нежная картошка, сытная фасоль и яркая, пикантная нотка обжаренного чеснока, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли (или 150 г сухой, заранее отваренной), 3 картофелины, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 3 зубчика чеснока, соль, перец, хмели-сунели, кинза, растительное масло. Лук нарежьте и обжарьте до прозрачности. Добавьте томатную пасту, обжаривайте минуту. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут. Добавьте обжарку, фасоль (без жидкости), специи. Варите еще 10–15 минут до готовности картофеля. На сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный пластинками чеснок до хруста и золотистого цвета. Влейте чесночное масло в суп, перемешайте. Подавайте, обильно посыпав кинзой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Мясной соус с томатами и сливками: вкуснятина из пачки фарша на ужин
Общество
Мясной соус с томатами и сливками: вкуснятина из пачки фарша на ужин
Универсальный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: отлично дополнит обед или ужин
Общество
Универсальный салат с пекинской капустой и крабовыми палочками: отлично дополнит обед или ужин
Куриная солянка — это просто обожание: не такая жирная и бульон-скороспелка — идеальный вариант
Общество
Куриная солянка — это просто обожание: не такая жирная и бульон-скороспелка — идеальный вариант
Варите сразу 3 литра: сырный суп с фрикадельками и рисом — простой, но все хотят добавки
Общество
Варите сразу 3 литра: сырный суп с фрикадельками и рисом — простой, но все хотят добавки
рецепты
обеды
супы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.