В морозы готовлю не борщ, а грузинскую классику: шешамади с красной фасолью и хрустящим чесноком. Согревает душу и тело

В морозы готовлю не борщ, а грузинскую классику: шешамади с красной фасолью и хрустящим чесноком. Согревает душу и тело

В морозы готовлю не борщ, а грузинскую классику: шешамади с красной фасолью и хрустящим чесноком. Согревает душу и тело. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного, согревающего обеда без мяса.

Получается обалденная вкуснятина: густой бархатистый бульон с насыщенным томатным вкусом, нежная картошка, сытная фасоль и яркая, пикантная нотка обжаренного чеснока, которая скрепляет все воедино.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной красной фасоли (или 150 г сухой, заранее отваренной), 3 картофелины, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 3 зубчика чеснока, соль, перец, хмели-сунели, кинза, растительное масло. Лук нарежьте и обжарьте до прозрачности. Добавьте томатную пасту, обжаривайте минуту. В кастрюле вскипятите 1,5 литра воды, добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут. Добавьте обжарку, фасоль (без жидкости), специи. Варите еще 10–15 минут до готовности картофеля. На сковороде разогрейте масло, обжарьте нарезанный пластинками чеснок до хруста и золотистого цвета. Влейте чесночное масло в суп, перемешайте. Подавайте, обильно посыпав кинзой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.