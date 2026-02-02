Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:52

«Почта России» начала обкатку нового механизма доставки посылок

«Почта России» запустила отправку посылок по номеру получателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Почта России» запустила услугу, позволяющую отправлять посылки с использованием только номера мобильного телефона получателя, сообщила пресс-служба компании. Для подключения услуги требуется предварительное согласие адресата.

Почта запустила новую услугу, позволяющую отправлять посылки по номеру телефона адресата. Отправителю больше не нужно указывать точный адрес доставки или полное имя получателя, — говорится в сообщении.

Теперь для оформления отправления онлайн достаточно указать номер телефона в международном формате, а в почтовом отделении — просто назвать его оператору. После этого получателю автоматически придет трек-номер, а посылка поступит «до востребования» в отделение, привязанное к адресу в его профиле.

Чтобы получить отправление, адресат должен дать согласие на использование услуги — это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России». При наличии простой электронной подписи подключение происходит мгновенно. Также услугу можно оформить через портал «Госуслуг».

Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что «Почте России» нужны частные инвестиции. Он высказался за возможную частичную приватизацию компании при сохранении государственного контроля над ключевыми социальными услугами.

Почта России
посылки
получатели
Россия
доставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Финляндии рассказала о будущем отношений с Россией
Названа причина ДТП на трассе «Сибирь», где погибли пятеро подростков
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.