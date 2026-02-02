«Почта России» начала обкатку нового механизма доставки посылок

«Почта России» запустила услугу, позволяющую отправлять посылки с использованием только номера мобильного телефона получателя, сообщила пресс-служба компании. Для подключения услуги требуется предварительное согласие адресата.

Почта запустила новую услугу, позволяющую отправлять посылки по номеру телефона адресата. Отправителю больше не нужно указывать точный адрес доставки или полное имя получателя, — говорится в сообщении.

Теперь для оформления отправления онлайн достаточно указать номер телефона в международном формате, а в почтовом отделении — просто назвать его оператору. После этого получателю автоматически придет трек-номер, а посылка поступит «до востребования» в отделение, привязанное к адресу в его профиле.

Чтобы получить отправление, адресат должен дать согласие на использование услуги — это можно сделать через сайт или мобильное приложение «Почты России». При наличии простой электронной подписи подключение происходит мгновенно. Также услугу можно оформить через портал «Госуслуг».

