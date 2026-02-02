Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:55

Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ

Военэксперт Кнутов: США могли лоббировать отправку наемников из Аргентины в ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Представители Демократической партии США могли организовать отправку наемников из Аргентины на Украину, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев давно развернул глобальную сеть вербовки через свои дипломатические представительства.

Украина примерно в 2022 году приняла целую программу, в соответствии с которой во всех ее посольствах и консульствах в разных странах мира были открыты некие подобия призывных пунктов. Украинским дипломатам поручили заниматься вербовкой. Тогда же были внесены изменения в законодательство Украины. Президент Аргентины [Хавьер Милей] проводит антироссийскую политику, его реформы ярко выраженного либерального толка. Во многих вопросах он потакает Вашингтону. Я думаю, что здесь было определенное воздействие киевского режима через демократические круги США. Поэтому Аргентина приняла такое решение провести определенную мобилизацию наемников и отправить их на Украину, — пояснил Кнутов.

По его словам, наемничество с точки зрения ООН считается запрещенной деятельностью. Он отметил, что поэтому была придумана схема, по которой аргентинские бойцы заключают контракт с ВСУ и становятся военнослужащими украинской армии.

Ранее сообщалось, что группа аргентинских наемников планирует присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада». В одной из соцсетей перуанский вербовщик связался с человеком, координирующим формирование группы аргентинцев. Он сообщил, что сейчас идет подготовка необходимых документов.

