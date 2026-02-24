Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне Кузнецов: с приобретением новых футболистов ЦСКА будет бороться за победу в РПЛ

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с NEWS.ru выразил надежду, что армейцы будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Он отметил, что приобретенные в межсезонье футболисты должны помочь клубу закрыть проблемные позиции.

Я надеюсь. Надеюсь, что с приобретением таких футболистов, как [Лусиано] Гонду, [Дмитрий] Баринов, [Данила] Козлов, мы закроем все проблемные места, которые были, и будет бороться, — сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что футболист Данила Козлов покинет «Краснодар» и продолжит карьеру в составе московского ЦСКА. По информации журналиста Ивана Карпова, клубы согласовывают завершающие детали полноценного трансфера. В текущем сезоне футболист получал регулярную игровую практику преимущественно в матчах национального Кубка России.

