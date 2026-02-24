Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине Зеленский: новые переговоры по Украине могут пройти в течение 7-10 дней

Новые переговоры по разрешению украинского конфликта могут пройти в течение 7-10 дней, заявил телеканалу ARD президент Украины Владимир Зеленский. Он не назвал точное место организации встречи, но предположил, что она может состояться в Женеве. Президент выразил надежду, что на переговорах будет достигнут положительный результат.

Возможно, [переговоры пройдут] в Женеве и, возможно, в течение 7-10 дней, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский, который прежде ввел запрет на диалог с Москвой, заявил о невозможности завершить конфликт без прямых переговоров с Россией. Соответствующее признание он сделал в интервью канадскому телеканалу CBC.

До этого военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что Зеленский не имеет права ставить никакие условия России ни во время мирных переговоров, ни как бы то ни было иначе. Он уточнил, что во время любых военных действий «условия ставят победители», а Украина сейчас «очевидно проигрывает». В сложившихся условиях Зеленский может обсуждать с российской стороной только условия капитуляции Украины, резюмировал Гагин.