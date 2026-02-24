Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:39

Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине

Зеленский: новые переговоры по Украине могут пройти в течение 7-10 дней

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые переговоры по разрешению украинского конфликта могут пройти в течение 7-10 дней, заявил телеканалу ARD президент Украины Владимир Зеленский. Он не назвал точное место организации встречи, но предположил, что она может состояться в Женеве. Президент выразил надежду, что на переговорах будет достигнут положительный результат.

Возможно, [переговоры пройдут] в Женеве и, возможно, в течение 7-10 дней, — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский, который прежде ввел запрет на диалог с Москвой, заявил о невозможности завершить конфликт без прямых переговоров с Россией. Соответствующее признание он сделал в интервью канадскому телеканалу CBC.

До этого военный эксперт, участник СВО и советник главы ДНР Ян Гагин отметил, что Зеленский не имеет права ставить никакие условия России ни во время мирных переговоров, ни как бы то ни было иначе. Он уточнил, что во время любых военных действий «условия ставят победители», а Украина сейчас «очевидно проигрывает». В сложившихся условиях Зеленский может обсуждать с российской стороной только условия капитуляции Украины, резюмировал Гагин.

Украина
Владимир Зеленский
Женева
переговоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ
В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.