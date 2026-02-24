В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине Латвия направила Украине более €1 млрд с 2022 года

Общий объем помощи, оказанной Латвией Украине с 2022 года, превысил €1 млрд (90,2 млрд рублей), сообщает портал LSM. Более €665 млн (60 млрд рублей) из этой суммы составила военная поддержка.

В эту сумму вошли поставки вооружений, боеприпасов, беспилотников, гаубиц, вертолетов, систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, топлива, снаряжения и продовольствия. Около €300 млн (27 млрд рублей) власти Латвии направили на поддержку гражданского населения Украины. Часть средств обеспечили представители частного сектора и неправительственные организации.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что королевство направит Украине $205 млн (более 15,8 млрд рублей) в рамках инициативы PURL. Эти средства пойдут на приобретение вооружений из американских запасов для Киева. Программа PURL была создана США и НАТО и предполагает, что европейские государства сами закупают оружие для Украины, а Вашингтон напрямую военную поддержку не оказывает.

До этого сообщалось, что правительство Японии решило примкнуть к программе поддержки Украины PURL. По данным журналистов, теперь Токио будет закупать снаряжение американского производства для последующей передачи Киеву. В частности, речь идет о радиолокационных системах и бронежилетах.