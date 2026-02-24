Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 15:40

Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта

Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление в Москве к началу марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
К началу марта в Москве ожидается относительное потепление, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, первая пятидневка весны в столице завершится небольшим морозцем.

С приходом календарной весны температура воздуха в Москве повысится, днем до слабой оттепели, — написала специалист.

По оценке синоптика, температура в начале марта в этом году будет заметно ниже, чем в 2025 году. Тогда оттепель в столице началась 1 марта и затянулась на весь месяц.

Ранее синоптик Михаил Семенов в беседе с NEWS.ru заявил, что начало весны в Москве и Московской области ожидается достаточно морозным. По данным метеосервисов, в воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха составит около 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Погода ожидается пасмурной, с высокой влажностью и умеренным юго-западным ветром, который усилит ощущение прохлады.

В период с 3 по 7 марта характер погоды существенно не изменится. Дневная температура продолжит держаться около отметки 0 градусов, а ночные заморозки составят от -5 до -7 градусов. Небо останется затянутым облаками, осадки будут незначительными и преимущественно в виде снега. Ветер сохранит юго-западное направление, оставаясь умеренным. Влажность воздуха будет высокой — 78–82%.

Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
