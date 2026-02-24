Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах

Зеленский заявил, что пойдет на выборы только в случае продолжения СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил немецкому телеканалу ARD, что готов участвовать в предстоящих выборах в зависимости от того, продолжится ли конфликт или нет. Политик пояснил, что если боевые действия будут идти и дальше, он включится в президентскую гонку.

По словам главы государства, он якобы до сих пор находится на посту в рамках первого срока, причем «не по своей воле». В то же время он утверждает, что пока еще не принял окончательного решения по участию в избирательном процессе.

Я не знаю, пойду ли я на выборы. Если война продолжится — да, безусловно. Если будет мир — не факт, что пойду, — сказал Зеленский.

Ранее украинский лидер в интервью британскому телеканалу BBC News выступил с резкими обвинениями в адрес западных союзников. Он заявил, что партнеры пытаются отстранить его от власти, используя для этого тему проведения президентских выборов.

Также Зеленский раскритиковал бывшего главкома ВСУ, посла в Великобритании Валерия Залужного, после того как тот осудил политика. Президент заявил, что экс-главнокомандующий некрасиво поступил, обсуждая провалившееся контрнаступление Киева.

