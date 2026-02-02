В СК раскрыли одну деталь дела о пропавшем мальчике из Петербурга СК: пропавшего девятилетнего мальчика из Петербурга пока не нашли

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по городу. Ребенка при нем не обнаружили.

Ребенок пока не найден. Подозреваемый будет допрошен по обстоятельствам произошедшего, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла Т. видели садящимся в белый джип Toyota к незнакомому мужчине. После этого его следы оборвались. Павел заходил в местное кафе, где просил его накормить. Добровольцы и следователи также изучали запись с камер в ТРЦ на Таллинском шоссе, где ребенка видели в магазине аксессуаров для телефонов. Местные жители отмечали, что мальчик часто находился на парковке у этого гипермаркета и предлагал водителям помыть фары за деньги.

Позже в правоохранительных органах подтвердили, что похищение является приоритетной версией исчезновения школьника. По их информации, камеры видеонаблюдения записали, как ребенок сел в автомобиль к мужчине у магазина на Таллинском шоссе.