На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса КМИС: 40% украинцев заявили о готовности к выводу войск из Донбасса

Доля украинцев, готовых к выводу войск из Донбасса ради завершения конфликта, выросла до 40%, говорится в опросе Киевского международного института социологии. За январь количество людей, которые поддерживают вывод войск ради завершения конфликта выросло на 1%.

Противников территориальных уступок, согласно результатам исследования, 52%, а 65% респондентов заявляют, что готовы терпеть столько, сколько потребуется.

Ранее опрос КМИС показал, что за четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что нынешнее руководство Киева является главным препятствием для достижения мира. Он подчеркнул, что такие провокации, как атака на резиденцию президента России, делают любые переговоры бессмысленными.