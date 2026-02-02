Начался прием заявлений IT-специалистов на отсрочку от армии

На «Госуслугах начали прием заявлений на отсрочку для IT-специалистов от срочной военной службы в 2026 году, сообщило Минцифры РФ. Отсрочку могут получить мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с высшим образованием и работой по профилю.

IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку. С 2 февраля IT-специалисты могут на Госуслугах подать заявление на отсрочку от срочной службы в 2026 году, - говорится в сообщении

После отправки заявки работодатель получит ее в своем аккаунте на сайте компании и проверит правильность указанных сведений. После проверки специалист подтверждает заявку. Если сотрудник самостоятельно не передал необходимые данные, компания вправе добавить его в перечень лиц, имеющих право на получение отсрочки.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что количество военных специальностей для призывников в будущем году увеличится до 30 штук. По его словам, в России в 2025 году подготовлено более 27 тыс. призывников по 20 военным специальностям, включая восемь новых, таких как операторы БПЛА и наземной робототехники.

До этого в Минобороны рассказали, что более 550 тыс. россиян получили отсрочку от призыва без личной явки в военные комиссариаты. Это стало возможным благодаря запуску единого реестра.