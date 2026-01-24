Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 19:54

Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ

Нардеп Костенко: закон не дает отсрочки молодым контрактникам после службы в ВСУ

Украинские военнослужащие, завершившие службу по молодежному контракту «18–24» и демобилизованные из рядов ВСУ, могут быть повторно мобилизованы практически сразу, заявил в беседе с изданием «Страна.UA» народный депутат Роман Костенко. Попытка закрепить годовую отсрочку для этой категории граждан не увенчалась успехом: соответствующий законопроект был подан, но парламент за него не проголосовал.

По словам Костенко, из-за отсутствия законодательных льгот для демобилизованной молодежи возникают риски непрерывного пребывания на фронте. Срок службы по такому контракту составляет один год, за исключением операторов беспилотных систем, которые подписывают соглашение на два года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны, указал на необходимость серьезного расширения мобилизации в ряды вооруженных сил. По его словам, стране нужно больше возможностей для безопасности и обороны.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале писал, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

