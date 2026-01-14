Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине Зеленский потребовал масштабных изменений в процессе мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны в Telegram-канале, указал на необходимость серьезного расширения мобилизации в ряды вооруженных сил. По его словам, стране нужно больше возможностей для безопасности и обороны.

Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве, — сказал Зеленский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Так он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

До этого новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.