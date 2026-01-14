Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 20:14

Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине

Зеленский потребовал масштабных изменений в процессе мобилизации

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны в Telegram-канале, указал на необходимость серьезного расширения мобилизации в ряды вооруженных сил. По его словам, стране нужно больше возможностей для безопасности и обороны.

Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве, — сказал Зеленский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Украина ужесточает законы ради расширения числа мобилизованных. Так он отреагировал на заявление Верховной рады об отмене брони для студентов старше 25 лет.

До этого новый руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов признал наличие глубокого кризиса в работе территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Он заявил, что коррупционные схемы и произвол сотрудников военкоматов напрямую бьют по военной безопасности государства и обороноспособности ВСУ.

Украина
мобилизация
ВСУ
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты попали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
«Прячет голову в песок»: Орбан жестко высказался о кредиторах Украины
Стало известно еще о двух жертвах роддома в Новокузнецке
Центральные районы европейского города погрузились во тьму
В США сравнили российский Су-35 с поставленными Западом истребителями ВСУ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.