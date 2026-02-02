Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:45

Китай нацелился на мировую роль юаня

Си Цзиньпин заявил о планах сделать юань резервной валютой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой, обозначив это как стратегическую цель финансового развития страны, сообщает Financial Times. По его словам, Китаю нужна сильная валюта, активно используемая в международной торговле, инвестициях и на валютных рынках. Также необходима финансовая система, которая поддержит глобальный статус юаня.

Для реализации плана Си Цзиньпина стране необходимы сильный центральный банк, конкурентоспособные на мировом уровне финансовые институты и международные финансовые центры, которые смогут привлекать глобальный капитал и влиять на мировое ценообразование.

Как отмечает Financial Times, китайское руководство и ранее продвигало интернационализацию юаня. Однако именно сейчас выяснилось, какой финансовый фундамент Пекин намерен выстроить для поддержки сильной валюты.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать регулярный диалог в 2026 году. Он отметил высокий уровень внешнеполитической координации Москвы и Пекина и совпадение позиций по ключевым вопросам. Также стороны заявили о намерении наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

