«Положенец» спалился на вымогательстве На Кубани криминальный авторитет получил 11 лет колонии за вымогательство

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам колонии вора в законе Игоря Удовиченко по кличке Крамор, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Криминальный авторитет с подельниками вымогал у жителей Тихорецкого района от 10 до 65 тысяч рублей.

Статус «Положенца», выполняющего функции «Вора в законе», подсудимым был приобретен в 2015 году. <…> Удовиченко признан виновным по всем пунктам, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям пресс-службы, в первой половине 2021 года он заставил одну женщину из Тихорецкого района отдать ему крупную сумму денег путем запугивания, после чего та перечислила ему 50 тыс. руб. Другой пострадавший, испытавший аналогичные угрозы, тоже отправил злоумышленнику в 2021 году 65 тыс. руб.

