Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 17:11

«Положенец» спалился на вымогательстве

На Кубани криминальный авторитет получил 11 лет колонии за вымогательство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам колонии вора в законе Игоря Удовиченко по кличке Крамор, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Криминальный авторитет с подельниками вымогал у жителей Тихорецкого района от 10 до 65 тысяч рублей.

Статус «Положенца», выполняющего функции «Вора в законе», подсудимым был приобретен в 2015 году. <…> Удовиченко признан виновным по всем пунктам, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям пресс-службы, в первой половине 2021 года он заставил одну женщину из Тихорецкого района отдать ему крупную сумму денег путем запугивания, после чего та перечислила ему 50 тыс. руб. Другой пострадавший, испытавший аналогичные угрозы, тоже отправил злоумышленнику в 2021 году 65 тыс. руб.

Ранее Свердловский областной суд приговорил лидера организованной преступной группировки в городе Артемовский Сергея Хитрика к 16 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Его судили за занятие высокого положения в криминальной иерархии, разбой и вымогательство.

воры
Краснодарский край
Россия
вымогательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Первый допинговый скандал разгорелся в преддверии зимней Олимпиады в Италии
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.