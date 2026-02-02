В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны

В Кировской области специалисты подняли все вагоны, сошедшие с путей на перегоне Оричи — Шалегово, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Движение поездов по одному из путей планируют восстановить в течение дня.

Все сошедшие с путей на перегоне Оричи — Шалегово вагоны подняты, электроснабжение восстановлено. Сейчас ведутся работы по ремонту поврежденных путей. Планируется, что уже в течение дня движение поездов по одному из путей будет открыто, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на перегоне Оричи — Шалегово обошлось без жертв и пострадавших. На месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Сотрудники РЖД оказывают всестороннюю помощь пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Позже в пресс-службе Федеральной пассажирской компании заявили, что из-за аварии на путях в Кировской области десятки поездов дальнего следования отстают от графика. Девять поездов следуют по измененному маршруту. Это в том числе поезда № 91 Северобайкальск — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 311 Воркута — Нижний Новгород, № 131 Ижевск — Санкт-Петербург и № 290 Нижний Новгород — Котлас. Для перевозки пассажиров компания назначила резервные составы.