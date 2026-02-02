Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026

В Кировской области задерживаются десятки поездов дальнего следования

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Десятки поездов дальнего следования отстают от графика из-за аварии на путях в Кировской области, заявили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании». 1 февраля там произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи-Шалегово.

В настоящее время в пути следования задерживаются 20 поездов дальнего следования, — подчеркнули в ФПК.

Девять поездов следуют по измененному маршруту. Это в том числе поезда № 91 Северобайкальск — Москва, № 1 Владивосток — Москва, № 311 Воркута — Нижний Новгород, № 131 Ижевск — Санкт-Петербург и № 290 Нижний Новгород — Котлас. Для перевозки пассажиров компания назначила резервные составы.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на перегоне Оричи — Шалегово обошлось без жертв и пострадавших. На месте идут восстановительные работы, в которых задействованы восстановительные поезда. Сотрудники РЖД оказывают всестороннюю помощь пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

До этого стало известно, что с 1 февраля в Пермском крае начнется временная замена электропоездов серии «Финист» на пригородных маршрутах. Перевозчик пояснил, что это связано с необходимостью проведения сервисного обслуживания.

