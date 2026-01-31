Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 10:32

Пермяки лишились пригородных «Финистов»

В Пермском крае с 1 февраля временно заменят электропоезда «Финист»

Поезд «Финист» Поезд «Финист» Фото: Антон Буценко / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

С 1 февраля 2026 года в Пермском крае начнется временная замена электропоездов серии ЭС104 «Финист» на пригородных маршрутах, сообщили в АО «Пермская пригородная компания». Перевозчик пояснил, что это связано с необходимостью проведения сервисного обслуживания.

С 1 февраля 2026 года в Пермском крае продолжится замена подвижного состава в пригородных поездах из-за необходимости дополнительного сервисного обслуживания электропоездов серии ЭС104 «Финист» в депо, — говорится в сообщении.

Вместо современных «Финистов» на линии могут выйти поезда серий ЭТ и ЭД, в которых нет возможности резервировать места. Поскольку билеты продаются без привязки к конкретному месту, их стоимость и условия возврата не меняются — деньги из-за замены состава пассажирам не вернут. О завершении регламентных работ будет сообщено дополнительно.

Ранее на Московском центральном кольце временно приостановили обслуживание пассажиров станции «Нижегородская» из-за технических неполадок. Поезда проезжают платформу без остановки, а для пересадки пассажирам рекомендовали использовать дублирующие станции Большой кольцевой линии метро.

Пермский край
поезда
Пермь
РЖД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита рекордсмена-взяточника обжалует изъятие его активов
Российская армия освободила два села в зоне СВО
Часть состояния экс-главы ГАИ перейдет государству
Обвиняемый в убийстве главы UnitedHealthcare избежал смертной казни
МИД России предложил Украине лучшую гарантию безопасности
Илон Маск сделал неожиданное заявление о мировой экономике
Россиянам выдвинули новые обвинения за тайную операцию СБУ
На съемочную группу российского канала напали в Чили
Поиск провалившихся под лед детей в Брянске осложнился из-за непогоды
Звезд турецкого шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках
Москвич задушил знакомую и бросил ее тело в квартире
В Госдуме раскрыли сценарий будущих отношений между Россией и Европой
Россиянин вышел из тюрьмы и потребовал 111 трлн рублей
Волчанск, Закотное, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 31 января
Уничтожение российским дроном истребителя F-16 попало на видео
«Глубокое взаимное доверие»: в Японии оценили просьбу Трампа к Путину
Трамп приказал разработать план атаки на Иран
Почему не работает WhatsApp 31 января: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Магнитные бури сегодня, 31 января: что завтра, боли, пониженное давление
В США раскусили Трампа с «миротворческой» авантюрой в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин
Общество

Тефтели, к которым не нужен гарнир: ужин из пачки фарша и пары картофелин

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.