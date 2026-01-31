Пермяки лишились пригородных «Финистов»

С 1 февраля 2026 года в Пермском крае начнется временная замена электропоездов серии ЭС104 «Финист» на пригородных маршрутах, сообщили в АО «Пермская пригородная компания». Перевозчик пояснил, что это связано с необходимостью проведения сервисного обслуживания.

С 1 февраля 2026 года в Пермском крае продолжится замена подвижного состава в пригородных поездах из-за необходимости дополнительного сервисного обслуживания электропоездов серии ЭС104 «Финист» в депо, — говорится в сообщении.

Вместо современных «Финистов» на линии могут выйти поезда серий ЭТ и ЭД, в которых нет возможности резервировать места. Поскольку билеты продаются без привязки к конкретному месту, их стоимость и условия возврата не меняются — деньги из-за замены состава пассажирам не вернут. О завершении регламентных работ будет сообщено дополнительно.

Ранее на Московском центральном кольце временно приостановили обслуживание пассажиров станции «Нижегородская» из-за технических неполадок. Поезда проезжают платформу без остановки, а для пересадки пассажирам рекомендовали использовать дублирующие станции Большой кольцевой линии метро.