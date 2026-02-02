Армия России освободила село Придорожное в Запорожской области и уничтожила три пусковые установки РСЗО HIMARS, украинские войска потеряли 1350 человек, а Дмитрий Медведев допустил физическое устранение Владимира Зеленского. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Бойцы показали кадры боев за Придорожное

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России в результате активных действий освободили село Придорожное в Запорожской области. Боевую задачу успешно выполнили военнослужащие группировки «Восток».

Ведомство также опубликовало кадры взятия населенного пункта. В ролике продемонстрирована работа российских операторов БПЛА. Они били по противнику с разных точек.

Что касается Краснолиманского направления, по словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, основные боевые действия там разворачиваются в районе населенных пунктов Дробышево и Яровая. Столкновения с противником на этом направлении продолжаются и сейчас.

ВСУ потеряли почти 1,5 тыс. человек

По подсчетам Министерства обороны РФ, за последние 24 часа общее число погибших бойцов Вооруженных сил Украины превысило 1350 человек. Наиболее напряженная для противника ситуация сложилась в зоне ответственности группировки «Центр», где потери врага составили свыше 410 человек.

На остальных участках фронта результаты следующие: группировка «Восток» — более 320 солдат, «Север» — до 250, «Юг» — до 180, «Запад» — более 150, «Днепр» — до 45 военнослужащих. Командование российских группировок также сообщает об успешном отражении атак и нанесении значительного урона живой силе и технике противника.

ВС РФ разнесли американские HIMARS

Министерство обороны также сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS украинской армии. Кроме того, войска ликвидировали три установки зенитного ракетного комплекса С-300.

HIMARS Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как узнал источник в российских силовых структурах, в районе узловой станции Конотоп ликвидированы сразу два эшелона с живой силой и военной техникой противника. Эти подразделения предназначались для усиления оборонительных рубежей на Сумском направлении.

Пулеметчик российской группировки войск «Восток» с позывным Кола рассказал, что сбил ударный дрон прикладом автомата. По его словам, атака произошла в Запорожской области во время передвижения группы на мотоцикле.

Украина отправила на фронт роту из женщин

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что в зоне боевых действий зафиксировано присутствие женской роты Вооруженных сил Украины. В частности, их обнаружили в зоне ответственности российской группировки войск «Запад».

Как уточнил Кимаковский, украинки служат в роте беспилотных систем. При этом наибольшее число женщин в ВСУ находится на должностях поваров и медработников.

Медведев заговорил об устранении Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ложными обвинения Москвы в якобы совершении военных преступлений в Донбассе и Новороссии. Он подчеркнул, что в них виновны киевские власти. Действия ВС РФ на территориях Донбасса и Новороссии носят исключительно оборонительный характер. Москва защищает свою страну и людей, которые сами обратились за помощью.

Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Медведев также обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский крайне болезненно относится к вопросам о территориях. Это обусловлено тем, что в случае достижения мирного соглашения политика могут устранить собственные радикалы, а при отсутствии договороспособности он лишится поддержки Запада.

Медведев убежден, что спокойствие в мире не наступит, пока текущая вертикаль власти в Киеве не будет демонтирована. По его словам, нынешнее украинское руководство нелегитимно и проявляет враждебность по отношению к России.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады

В Госдуме ответили, кто может подтолкнуть Зеленского пойти на уступки РФ

Удар по Старому Осколу, гибель мальчика, смертник: ВСУ атакуют РФ 2 февраля