В Госдуме ответили, кто может подтолкнуть Зеленского пойти на уступки РФ Депутат Чепа: США могут надавить на Зеленского в переговорном процессе с Россией

США способны оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Кроме того, по его словам, украинского политика могут отвергнуть в Европе, если не удастся оказывать дальнейшую финансовую помощь Киеву.

Скорее всего, Соединенные Штаты надавят на Зеленского. Европа будет двигаться в каком-то векторе фарватера, заданного Вашингтоном. Или в случае, если Евросоюз не сможет или не захочет осуществлять дальнейшее финансирование Украины, тогда он резко будет менять свое отношение к президенту страны. В случае этой проблемы ЕС начнет принимать очень антиукраинские заявления. А пока европейцы рассчитывают на российские деньги и на то, что РФ этими средствами сможет как-то заместить те кредиты, что выдаются Киеву, — высказался Чепа.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина готова рассмотреть сложные компромиссы ради завершения конфликта с Россией. По ее словам, на Киев оказывается значительное внешнее давление, которое вынуждает к таким мерам.