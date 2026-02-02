Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:21

В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»

Каллас заявила о готовности Киева к очень трудным уступкам

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина, стремясь к прекращению конфликта, согласна рассмотреть крайне непростые для себя компромиссы, сообщило издание «Страна.ua». По ее словам, Киев находится под серьезным внешним давлением.

Она отметила, что желание положить конец конфликту заставляет власти республики рассматривать болезненные варианты. Но никакой конкретики о возможных уступках не последовало.

Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, — сказал Каллас.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней группы по урегулированию на Украине являются лишь началом работы. Он указал, что разбирать отдельные пункты повестки дня по частям является неверным подходом.

Позже он подчеркнул, что Киев готов «кусать любую руку» — и того, кто его кормит, и того, кто ему помогает. Так он отреагировал на высказывание украинского главы Владимира Зеленского о том, что Европа до сих пор не осознает, как себя защищать.

Кая Каллас
переговоры
Украина
компромиссы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения
Преподаватель объяснила последствия сокращения часов изучения языка
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.