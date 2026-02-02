В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам» Каллас заявила о готовности Киева к очень трудным уступкам

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина, стремясь к прекращению конфликта, согласна рассмотреть крайне непростые для себя компромиссы, сообщило издание «Страна.ua». По ее словам, Киев находится под серьезным внешним давлением.

Она отметила, что желание положить конец конфликту заставляет власти республики рассматривать болезненные варианты. Но никакой конкретики о возможных уступках не последовало.

Украинцев сильно подталкивают к тому, чтобы они пошли на очень трудные уступки, на которые они готовы, — сказал Каллас.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состоявшиеся в Абу-Даби переговоры трехсторонней группы по урегулированию на Украине являются лишь началом работы. Он указал, что разбирать отдельные пункты повестки дня по частям является неверным подходом.

Позже он подчеркнул, что Киев готов «кусать любую руку» — и того, кто его кормит, и того, кто ему помогает. Так он отреагировал на высказывание украинского главы Владимира Зеленского о том, что Европа до сих пор не осознает, как себя защищать.