Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:41

Медведев назвал ключевое условие для спокойствия в мире

Медведев: спокойствие в мире требует демонтажа текущей власти в Киеве

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Спокойствие в мире не наступит, пока текущая вертикаль власти в Киеве не будет демонтирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. По его словам, нынешнее украинское руководство нелегитимно и проявляет враждебность по отношению к России.

И до тех пор, пока он (режим. — NEWS.ru) не будет демонтирован, спокойствие не наступит. Это нужно понимать, — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что гарантии безопасности в рамках украинского урегулирования не могут быть односторонними. По его словам, в ином случае этот механизм попросту не сработает. Так он прокомментировал информацию о возможном размещении иностранного контингента на территории Украины.

В ходе интервью политик также отметил заявил, что между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, это сделано для того, чтобы не навредить достижению результата.

При этом российские условия остаются неизменными, заявил зампред Совбеза РФ. Он напомнил, что они были публично сформулированы президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД и позже доведены до американской стороны во время встречи в Анкоридже.

Украина
Дмитрий Медведев
Россия
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-еврокомиссар высказался о фон дер Ляйен
Наступление ВС РФ на Харьков 2 февраля: «Солнцепеки» выжигают целые бригады
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
Охранник сорвал джекпот после сна о белых курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
Верховный суд России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.