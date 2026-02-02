Медведев назвал ключевое условие для спокойствия в мире

Спокойствие в мире не наступит, пока текущая вертикаль власти в Киеве не будет демонтирована, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. По его словам, нынешнее украинское руководство нелегитимно и проявляет враждебность по отношению к России.

И до тех пор, пока он (режим. — NEWS.ru) не будет демонтирован, спокойствие не наступит. Это нужно понимать, — сказал он.

Ранее Медведев заявил, что гарантии безопасности в рамках украинского урегулирования не могут быть односторонними. По его словам, в ином случае этот механизм попросту не сработает. Так он прокомментировал информацию о возможном размещении иностранного контингента на территории Украины.

В ходе интервью политик также отметил заявил, что между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, это сделано для того, чтобы не навредить достижению результата.

При этом российские условия остаются неизменными, заявил зампред Совбеза РФ. Он напомнил, что они были публично сформулированы президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД и позже доведены до американской стороны во время встречи в Анкоридже.