«Не могут быть односторонними»: Медведев о гарантиях безопасности Украине Медведев: гарантии безопасности по Украине не могут быть односторонними

Гарантии безопасности в рамках украинского урегулирования не могут быть односторонними, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в ином случае этот механизм попросту не сработает. Так он прокомментировал информацию о возможном размещении иностранного контингента на территории Украины.

И нашим коллегам по переговорному процессу говорилось, что эти гарантии не могут быть односторонними. Это не гарантии в адрес Украины, это гарантии в адрес обеих сторон: и Российской Федерации, и Украины. Иначе такие гарантии не работают, — сказал Медведев.

В ходе интервью он также заявил, что между Россией и США есть договоренности не подсвечивать содержание переговоров по урегулированию украинского конфликта. По его словам, это сделано для того, чтобы не навредить достижению результата.

При этом российские условия по урегулированию на Украине остаются неизменными, заявил зампред Совбеза РФ. Он напомнил, что они были публично сформулированы президентом Владимиром Путиным на коллегии МИД и позже доведены до американской стороны во время встречи в Анкоридже.