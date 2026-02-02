Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:37

Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за сутки на всех направлениях

МО: ВСУ за сутки потеряли более 1350 военных на всех направлениях

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

За последние 24 часа общее число погибших бойцов Вооруженных сил Украины превысило 1350 человек, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Наиболее напряженная для противника ситуация сложилась в зоне ответственности группировки «Центр», где потери противника составили свыше 410 человек.

На остальных участках фронта результаты следующие: группировка «Восток» — более 320 солдат, «Север» — до 250, «Юг» — до 180, «Запад» — более 150, «Днепр» — до 45 военнослужащих. Командование российских группировок также сообщает об успешном отражении атак и нанесении значительного урона живой силе и технике противника.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных действий освободили село Придорожное Запорожской области. Как заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки «Восток».

До этого сообщалось, что российский сапер рядовой Никита Макаров в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ с помощью минного поля и ручных гранат. Боец ВС РФ заранее обнаружил противника и определил маршрут его движения. Несмотря на риск быть обнаруженным, военнослужащий выдвинулся навстречу противнику и установил минное заграждение.

ВСУ
потери
Минобороны РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне
«ВКонтакте» изучила медиапривычки разных поколений
Медведев заявил, что распад СССР никому не принес облегчения
В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия
Почти 50 человек указаны в документах Эпштейна в качестве жертв
«Мысль здравая»: в Кремле раскрыли отношение к встрече Путина и Макрона
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.