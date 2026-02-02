Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ за сутки на всех направлениях

За последние 24 часа общее число погибших бойцов Вооруженных сил Украины превысило 1350 человек, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Наиболее напряженная для противника ситуация сложилась в зоне ответственности группировки «Центр», где потери противника составили свыше 410 человек.

На остальных участках фронта результаты следующие: группировка «Восток» — более 320 солдат, «Север» — до 250, «Юг» — до 180, «Запад» — более 150, «Днепр» — до 45 военнослужащих. Командование российских группировок также сообщает об успешном отражении атак и нанесении значительного урона живой силе и технике противника.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России в результате активных действий освободили село Придорожное Запорожской области. Как заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ, боевую задачу успешно выполнили бойцы группировки «Восток».

До этого сообщалось, что российский сапер рядовой Никита Макаров в одиночку уничтожил штурмовую группу ВСУ с помощью минного поля и ручных гранат. Боец ВС РФ заранее обнаружил противника и определил маршрут его движения. Несмотря на риск быть обнаруженным, военнослужащий выдвинулся навстречу противнику и установил минное заграждение.