02 февраля 2026 в 09:56

Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении

Пушилин: бои на Краснолиманском направлении идут в районе Дробышева и Яровой

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В настоящее время на Краснолиманском направлении продолжаются боевые действия, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, основные столкновения сосредоточены в районах населенных пунктов Дробышево и Яровая.

На Краснолиманском направлении мы все-таки фиксируем основные боевые действия в районе Дробышева и Яровой, — отметил Пушилин.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, для этого они сбрасывают на солдат осколочные боеприпасы с беспилотников.

До этого Министерство обороны сообщило, что российский сапер рядовой Никита Макаров в одиночку уничтожил штурмовую группу противника с помощью минного поля и ручных гранат. Боец заранее обнаружил противника и определил маршрут его движения. Несмотря на риск быть обнаруженным, сапер выдвинулся навстречу врагу и установил минное заграждение.

