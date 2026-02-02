Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:27

Американский генерал сделал резонансное заявление о Европе и России

Генерал Ходжес: Россия находится в состоянии войны с Европой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия якобы находится в состоянии войны с европейскими странами, заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес на конференции по безопасности в Осло. По мнению отставного генерала, конфликт идет, даже если официально это не признано, передает The Guardian.

Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить, — утверждает Ходжес.

Он считает, что цель Москвы — прекратить поддержку Украины со стороны европейских стран. Генерал призвал сосредоточиться на помощи Киеву и увеличении его военной мощи. Он заявил, что конфликт будет продолжаться, пока Россия не будет «наказана за свои действия».

Генерал также раскритиковал европейцев за пессимизм и сомнения в собственных силах. Он призвал страны континента прекратить «нытье» по поводу возможного ухода Соединенных Штатов.

Ранее Ходжес заявил, что Украине необходимо срочно решать проблему острой нехватки личного состава в армии. По его мнению, к службе в боевых частях следует привлекать не только мужчин, но и женщин, которые в настоящее время уклоняются от мобилизации или находятся за границей.

