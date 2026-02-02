Подозреваемый в похищении девятилетнего Паши отказался давать показания В Петербурге подозреваемый в похищении ребенка мужчина не стал давать показания

Подозреваемый в похищении девятилетнего Павла из Санкт-Петербурга отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая закрепляет право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщает 78.ru. Сейчас 38-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По информации издания, подозреваемый зарабатывал на стройке и был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, он — последний, кто видел Пашу. Местонахождение мальчика до сих пор неизвестно, его ищут уже третий день.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. Предварительно, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками Паши. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно, и мальчик мог сбежать сам.