Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:37

Подозреваемый в похищении девятилетнего Паши отказался давать показания

В Петербурге подозреваемый в похищении ребенка мужчина не стал давать показания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подозреваемый в похищении девятилетнего Павла из Санкт-Петербурга отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции России, которая закрепляет право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, сообщает 78.ru. Сейчас 38-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания.

По информации издания, подозреваемый зарабатывал на стройке и был судим за нападение на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, он — последний, кто видел Пашу. Местонахождение мальчика до сих пор неизвестно, его ищут уже третий день.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали после погони на трассе в Псковской области. Предварительно, он часто бывал на парковке гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе и предлагал детям покататься на своей белой Toyota за деньги. 30 января Паша сел именно в этот автомобиль.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками Паши. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно, и мальчик мог сбежать сам.

похищения
дети
Cанкт-Петербург
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.