Сооснователь благотворительного фонда Gates Foundation и основатель компании Microsoft Билл Гейтс способствовал продвижению непроверенных вакцин от COVID-19 и препятствовал использованию российского препарата «Спутник», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, бизнесмен использовал свое влияние, став ключевой фигурой в вопросах глобальной вакцинации. Поводом для такого заявления послужила обнародованная переписка филантропа с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Гейтс стал привратником в вопросах вакцинации благодаря своему фонду и эффективному контролю над альянсами по вакцинам, такими как Gavi. Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», и продвигая непроверенные, — написал Дмитриев.

Ранее представитель Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

Также стало известно, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.