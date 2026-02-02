Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:25

Основателя Microsoft обвинили в блокировании российской вакцины «Спутник»

Дмитриев: Гейтс продвигал непроверенные препараты и блокировал вакцину «Спутник»

Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сооснователь благотворительного фонда Gates Foundation и основатель компании Microsoft Билл Гейтс способствовал продвижению непроверенных вакцин от COVID-19 и препятствовал использованию российского препарата «Спутник», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, бизнесмен использовал свое влияние, став ключевой фигурой в вопросах глобальной вакцинации. Поводом для такого заявления послужила обнародованная переписка филантропа с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Гейтс стал привратником в вопросах вакцинации благодаря своему фонду и эффективному контролю над альянсами по вакцинам, такими как Gavi. Гейтс злоупотреблял этой ролью, блокируя безопасные вакцины, такие как «Спутник», и продвигая непроверенные, — написал Дмитриев.

Ранее представитель Билла Гейтса выступил с опровержением утверждений, содержащихся в новых документах по делу Эпштейна. В них, как передавали СМИ, финансист писал, что миллиардер якобы заразился венерическим заболеванием во время вечеринок с девушками «русского происхождения» на вилле.

Также стало известно, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.

