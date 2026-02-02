Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 18:35

Врачи нашли гигантский комок волос в желудке 17-летней девушки

В Москве 17-летней девушке удалили из желудка гигантский комок волос

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гигантский комок волос нашли в желудке 17-летней жительницы Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее постоянно рвало, несовершеннолетняя также жаловалась на боли в животе. В ходе двухчасовой операции хирурги удалили москвичке образование размером 25 на 15 сантиметров.

Операция по удалению огромного волосяного комка длилась более двух часов. Размер образования был гигантских размеров — 25 см на 15 см, а состояние пациентки жизнеугрожающим. Благодаря высококвалифицированной команде операция прошла успешно, — сказал хирург Павел Мордвин.

Уточняется, что девушка на протяжении двух лет страдала от расстройства. Из-за этого она бездумно ела волосы. В конечном итоге у нее развилась кишечная непроходимость.

Ранее у пенсионерки из Татарстана обнаружили опухоль щитовидной железы размером с голову. Женщина 40 лет не могла решиться на операцию. Пациентка страдала от сильной астмы, опухоль сдавливала трахею и угрожала жизни женщины.

