Врачи нашли гигантский комок волос в желудке 17-летней девушки В Москве 17-летней девушке удалили из желудка гигантский комок волос

Гигантский комок волос нашли в желудке 17-летней жительницы Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Ее постоянно рвало, несовершеннолетняя также жаловалась на боли в животе. В ходе двухчасовой операции хирурги удалили москвичке образование размером 25 на 15 сантиметров.

Операция по удалению огромного волосяного комка длилась более двух часов. Размер образования был гигантских размеров — 25 см на 15 см, а состояние пациентки жизнеугрожающим. Благодаря высококвалифицированной команде операция прошла успешно, — сказал хирург Павел Мордвин.

Уточняется, что девушка на протяжении двух лет страдала от расстройства. Из-за этого она бездумно ела волосы. В конечном итоге у нее развилась кишечная непроходимость.

