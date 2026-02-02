Политолог объяснил, почему файлы Эпштейна не повлияют на позиции Трампа

Борьба с Ираном обеспечит президенту США Дональду Трампу стабильную власть и поддержку, несмотря на возможное наличие компромата в рассекреченных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, не взирая на усилия демократов, позиции республиканцев в настоящее время остаются крайне сильными.

Мне кажется, что в процентном соотношении демократы все-таки могут вернуть часть мест [в конгрессе] благодаря тому, что у них наконец-то появился повод обвинять Трампа чуть ли не в педофилии [из-за файлов Эпштейна]. Но с точки зрения перестановки сил республиканцы сейчас крайне сильны и набирают очень мощные обороты. К тому же они подключают израильскую диаспору в противостояние против Ирана, которая будет голосовать за Трампа руками и ногами, если он начнет борьбу с Тегераном. То есть любой кандидат и политик, который сражается против Ирана, становится хорошим другом, и его очень сильно финансируют. Поэтому Трамп сейчас крепко стоит на ногах, — пояснил Самонкин.

Ранее сообщалось, что в новых рассекреченных документах по делу Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с Трампом. Но, согласно анализу американских журналистов, в файлах есть более 38 тыс. упоминаний главы Белого дома, его супруги и резиденции Мар-а-Лаго.