Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда

Представший перед судом комик заявил о своей невиновности Стендап-комик Останин попросил суд вынести ему оправдательный приговор

Стендап-комик Артемий Останин потребовал в суде полного оправдания по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Его защита настаивает на отсутствии состава преступления в представленных юмористических номерах.

Прошу оправдательного приговора <...> Я считаю, что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал, — сказал Останин.

Его адвокат, в свою очередь, подчеркнул, что шутки сами по себе не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Государственный обвинитель запросил для артиста наказание в виде почти шести лет колонии и крупного штрафа. Суд назначил оглашение окончательного решения на 3 февраля.

Следствие считает, что в ходе своих выступлений комик демонстративно проявил неуважение к обществу и допустил высказывания, задевающие чувства религиозных людей. Также, по версии обвинения, в другом монологе он публично унизил лиц с ограниченными возможностями здоровья. Артемий Останин был арестован в марте 2025 года и полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

Ранее Останина удаляли из зала судебного заседания. Судья прервала выступление артиста, который зачитывал собственное ходатайство. Он не стал реагировать на сделанные ему замечания судьи.