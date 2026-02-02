Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 19:06

Представший перед судом комик заявил о своей невиновности

Стендап-комик Останин попросил суд вынести ему оправдательный приговор

Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда Стендап-комик Артемий Останин, проходящий по делу о разжигании ненависти к участникам СВО, на заседании Мещанского суда Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Стендап-комик Артемий Останин потребовал в суде полного оправдания по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании вражды, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Его защита настаивает на отсутствии состава преступления в представленных юмористических номерах.

Прошу оправдательного приговора <...> Я считаю, что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал, — сказал Останин.

Его адвокат, в свою очередь, подчеркнул, что шутки сами по себе не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Государственный обвинитель запросил для артиста наказание в виде почти шести лет колонии и крупного штрафа. Суд назначил оглашение окончательного решения на 3 февраля.

Следствие считает, что в ходе своих выступлений комик демонстративно проявил неуважение к обществу и допустил высказывания, задевающие чувства религиозных людей. Также, по версии обвинения, в другом монологе он публично унизил лиц с ограниченными возможностями здоровья. Артемий Останин был арестован в марте 2025 года и полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

Ранее Останина удаляли из зала судебного заседания. Судья прервала выступление артиста, который зачитывал собственное ходатайство. Он не стал реагировать на сделанные ему замечания судьи.

Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
