Звезда боевиков Том Круз испугался грабителей и съехал с пентхауса Том Круз переехал из лондонского пентхауса после ограбления соседнего бутика

Голливудский актер Том Круз съехал из своего роскошного пентхауса в престижном лондонском районе Найтсбридж из-за опасений за личную безопасность, сообщает The Telegraph. Поводом для переезда стало вооруженное ограбление бутика Rolex, которое произошло в том же здании 20 января.

После происшествия актер, который обычно ходил по району пешком, быстро организовал вывоз вещей и уладил все формальности. Неожиданное решение удивило работавших в здании людей.

Череда громких ограблений люксовых магазинов в центре Лондона в последнее время заставляет знаменитостей и состоятельных жителей пересматривать вопросы личной безопасности. Специалисты отмечают, что подобные происшествия серьезно вредят репутации даже самых элитных и охраняемых районов города.

Ранее Круз отказался от идеи снять фильм на борту МКС. По данным источников, проект требовал согласований с НАСА и федеральным правительством США. Голливудская звезда, стремясь оставаться аполитичным, не захотел обращаться за содействием к главе Белого дома Дональду Трампу, хотя его амбициозный план о полете в космос с режиссером Дагом Лайманом обсуждался еще с 2020 года.