02 февраля 2026 в 18:48

В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сход поезда с рельсов произошел на станции «Автовокзал» в метро Стамбула, сообщает телеканал AHaber. По его информации, всех пассажиров уже эвакуировали. Движение составов на линии M1 на западе города осуществляется с задержками из-за «технических неполадок». Специалисты уже устраняют последствия аварии на путях.

Поезд метро сошел с рельсов в районе Эсенлер на станции «Автовокзал». Пассажиров эвакуировали, начаты работы по устранению последствий аварии, — говорится в публикации.

Ранее в Кировской области десятки поездов дальнего следования отстали от графика из-за аварии на путях. 1 февраля там произошел сход 21 вагона грузового поезда на перегоне Оричи — Шалегово. Движение по одному из путей планируют восстановить в течение дня.

До этого в Пушкинском городском округе направлявшийся из Красноармейска в Москву электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде «Путилово». В результате водитель автомобиля получил травмы.

Стамбул
Турция
метро
поезда
рельсы
аварии
