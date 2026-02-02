Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги

Футбольный клуб «Крылья Советов» в полном объеме погасил долг перед компанией «РТ-Капитал», говорится в официальном заявлении команды. Известно, что общая выплаченная сумма составляет около 1,1 млрд рублей.

Клуб занял средства еще в 2011 году, однако не выполнял обязательства по погашению долга последние 10 лет. На данный момент «Крылья Советов» продолжают свою деятельность в плановом режиме, получив необходимое финансирование от региона и спонсоров. Отмечается, что команда активно готовится к весенней части чемпионата.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве «Крыльев Советов», следует из размещенного на федеральном ресурсе сообщения. Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Спартак» может столкнуться с проблемами при трансферах из-за попадания его спонсора, компании ЛУКОЙЛ, в санкционные списки США. Участвующие в таких сделках банки обязаны проверять санкционные списки и рискуют уголовным преследованием, если проводят платежи в долларах или имеют связи с Соединенными Штатами.