«Крылья Советов» рискуют обанкротиться «РТ-Капитал» намерен обратиться в суд о банкротстве «Крыльев Советов»

Дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве футбольного клуба «Крылья Советов», следует из размещенного на федеральном ресурсе сообщения. Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам.

ООО «РТ-Капитал» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО ПФК «Крылья Советов», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд обязали «Крылья Советов» выплатить «РТ-Капитал» более 928 млн рублей. Сразу после этого началось исполнительное производство по взысканию долга.

30 декабря клуб сообщил о выплате 535 млн рублей в счет долга. В первой половине января было погашено еще 54 млн рублей. На 20 января задолженность составляла 519 млн рублей, включая 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

19 января «РТ-Капитал» подал иск к «Крыльям Советов» на 146 млн рублей. В клубе ответили, что не получали заявления, поэтому не могут понять, о чем идет речь.

