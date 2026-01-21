Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 20:30

«Крылья Советов» рискуют обанкротиться

«РТ-Капитал» намерен обратиться в суд о банкротстве «Крыльев Советов»

Вратарь Сергей Песьяков («Крылья Советов») пропускает мяч в свои ворота в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в Москве Вратарь Сергей Песьяков («Крылья Советов») пропускает мяч в свои ворота в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в Москве Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве футбольного клуба «Крылья Советов», следует из размещенного на федеральном ресурсе сообщения. Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам.

ООО «РТ-Капитал» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) АО ПФК «Крылья Советов», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд обязали «Крылья Советов» выплатить «РТ-Капитал» более 928 млн рублей. Сразу после этого началось исполнительное производство по взысканию долга.

30 декабря клуб сообщил о выплате 535 млн рублей в счет долга. В первой половине января было погашено еще 54 млн рублей. На 20 января задолженность составляла 519 млн рублей, включая 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

19 января «РТ-Капитал» подал иск к «Крыльям Советов» на 146 млн рублей. В клубе ответили, что не получали заявления, поэтому не могут понять, о чем идет речь.

Ранее московский ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Лионеля Верде, который провел за команду четыре матча без результативных действий. Клубы пришли к соглашению, и футболист вернулся в «Унион Санта Фе».

футбол
Крылья Советов
банкротства
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над южными регионами России уничтожили десятки дронов ВСУ
Канадец четыре года летал бесплатно
В Госдуме назвали условие для возобновления поставок газа в ЕС
«Боль никуда не уходит»: Бурунов о походах к психологу
Депутат Рады предрек Зеленскому суд и «крепкую руку» Трампа
Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией
Трамп в Давосе пообещал, что один конфликт в мире будет урегулирован
Идите в баню: топим зимой по-белому и по-черному безопасно и с пользой
Иностранный след или скука: названы пять причин возвращения Пугачевой
Трибунал по Украине обвинил ВСУ в геноциде русских
Трамп в резкой форме объяснил энергетический кризис в Европе
Власти Гренландии призвали население готовиться к ЧС
Эксперт рассказал, когда инфляция в России начнет снижаться
«Голодная гусеница»: премьер одной страны ЕС публично оскорбил Трампа
Названа единственная страна, способная спасти Европу от «газового голода»
Скончался актер из «Дневника Бриджит Джонс»
Обрушение новосибирского ТЦ 21 января: что известно, жертвы и пострадавшие
Центробанк положительно оценил инфляцию в 2025 году
Чиновники бегут из Киева? Что известно об эвакуации и штурме Киева ВС РФ
«Крылья Советов» рискуют обанкротиться
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой
Общество

2 картошки, 2 яйца — и завтрак на столе: готовим ароматную лепешку с зажаренной корочкой

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 20 января 2026 года. Рыба для котиков, агрессия и успех

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.