«Другого клуба нам не надо»: фанаты спасают «Крылья Советов» от долгов

Футбольный клуб «Крылья Советов» до сих пор не может выплатить долг компании «РТ-Капитал». Руководство команды несколько лет пытается погасить необходимую сумму. Неравнодушные болельщики «Крыльев Советов» решили помочь любимому клубу и начали собирать деньги. Какую сумму задонатили фанаты, когда руководство футбольного клуба погасит долг — в материале NEWS.ru

Откуда у «Крыльев Советов» миллионные долги

История с задолженностью «Крыльев Советов» тянется еще с 2000-х. В 2004 году случился исторический прорыв — самарцы стали бронзовыми призерами Российской премьер-лиги (РПЛ). После успешного сезона президент команды Герман Ткаченко хотел продать клуб, но новый владелец не нашелся. Футбольный коллектив начал копить долги и распродавал ведущих игроков.

В 2007-м появилась новость о возможном банкротстве «Крыльев Советов» — команда задолжала около $7 млн (532 млн рублей). В том же году в клуб пришел «Ростех», компании пришлось разгребать плохую финансовую ситуацию.

В 2010-м «Крыльям Советов» оказали поддержку ряд крупных предприятий — «Роснефть», «Транснефть», «Межрегионгаз», «Сибур» и «Новатэк». В 2012-м «Ростех» ушел из «Крыльев Советов», клуб продолжал брать кредиты. Одним из них стал заем в размере около миллиарда рублей под 0,5% годовых в дочерней компании «Ростеха» — «Новикомбанке», именно эти деньги до сих пор не могут выплатить в Самаре.

В 2016 году клуб должен был закрыть все обязательства, но не получилось. Долг продали дочерней компании «Ростеха» — «РТ-Капитал». Именно она сейчас требует признать клуб банкротом.

В момент получения кредита в залог внесли Дом промышленности, продажу которого хотели использовать в качестве погашения части обязательств. Но на него долгое время не удавалось найти покупателей. В конце 2025 года Дом промышленности все-таки продали ООО «ПензаТракСервис», закрыв около 370 млн рублей долга.

На данный момент сумма, которую «Крыльям Советов» нужно выплатить компании «РТ-Капитал», составляет 519 млн рублей. Из-за задолженности Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб трансферный бан: самарцы не могут регистрировать новых игроков.

Болельщики «Крыльев Советов» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Когда «Крылья Советов» планируют выплатить весь долг

Председатель совета директоров «Крыльев Советов», врио заместителя губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев заявил, что долг будет полностью погашен до 3 февраля. Его представитель заявил NEWS.ru, что этот вопрос будет обсуждаться 3–5 февраля.

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов уверен, что клуб выплатит долг. В разговоре с NEWS.ru он похвалил фанатов за сбор средств.

«Болельщики — молодцы. Конечно, они не соберут такую сумму, но решили хотя бы так помочь. Долг должны погасить руководители клуба. Думаю, они не оставят клуб и, надеюсь, погасят долг», — сказал Тарханов.

«Самара — это и есть „Крылья Советов“, и другого футбольного клуба нам не надо»

Один из инициаторов этой акции, болельщик «Крыльев Советов» и владелец Telegram-канала «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья, рассказал NEWS.ru, как возникла идея со сбором средств для помощи команде.

«История с долгом у „Крыльев Советов“ длится уже более десяти лет. Клуб брал у спонсоров деньги на развитие. В 2025 году дочерняя компания „Ростеха“ „РТ-Капитал“ подала заявление в суд с целью изъять задолженность с „Крыльев Советов“ в размере более одного миллиарда. Наше руководство постепенно начало гасить этот долг. В 2025 году погасили в районе 200 млн рублей. На конец 2025-го долг составлял около 800 млн рублей. Чтобы закрыть его часть перед „РТ-Капитал“, в конце 2025 года был продан Дом промышленности в Самаре примерно за 370 млн рублей. Я мониторил, когда эта сумма уйдет на погашение долга.

16 января я обнаружил, что сумма долга уменьшилась примерно на 300 млн рублей. Я выложил об этом пост. Через неделю коллеги из другого Telegram-канала решили углубиться в этот вопрос, чтобы узнать, какие суммы списываются. Они провели мини-расследование, по итогам которого выяснилось, что „Крылья Советов“ гасят долг частями, то есть не крупными суммами по 300 млн рублей, а по 40–50 млн. Когда заходишь на сайт ФССП России, вводишь ИНН „Крыльев Советов“, там есть кнопка „оплатить“. Нажимая на нее, ты переходишь на „Госуслуги“, где можно увидеть, как, какими суммами и в какую дату гасится долг. Коллеги выложили пост с призывом донатить на погашение долга клуба.

Сумма долга ПФК «Крылья Советов» Фото: fssp.gov.ru

Я подхватил эту информацию. Мы хотели показать руководству клуба, что болельщики команды готовы поддерживать ее не только словами, но и рублем. Со временем эта тема начала уходить на федеральное телевидение, распространилась по федеральным СМИ, другие крупные блогеры тоже выложили у себя эту новость», — рассказал Илья.

Он отметил, что болельщики собрали более 200 тысяч рублей. По словам Ильи, каждый делал это по зову сердца.

«Нужно было показать, что мы рядом. Болельщики круто это подхватили, каждый внес свой вклад, кто сколько может: кто-то — 1000 рублей, кто-то — 500, кто-то — 10. Была даже смешная сумма — 23 копейки. Мы отметили это, посмеялись. Мы показали клубу, что у него есть болельщики, чтобы это знали и понимали люди по всей России, может быть, будущие спонсоры, которые обратят внимание на наш клуб, помогут финансово. Представитель „Крыльев Советов“ сказал, что во избежание банкротства до 3 февраля долг будет закрыт. Это была акция поддержки. Лично я понимал, что такой большой суммы фан-база „Крыльев Советов“ не соберет. Тогда каждому нужно было присылать по 10–15 тысяч рублей, чтобы внести весомый вклад. Есть перевод на 40 тысяч. За три дня болельщики внесли на счет 200 тысяч рублей, сейчас эта сумма наверняка больше. Не могу сказать, сколько именно болельщиков скинулось, нужно считать по платежам, но думаю больше 1000 человек откликнулось, может 2000», — сообщил Илья.

Болельщик напомнил, что клубу исполнилось 84 года. Целое поколение жителей Самары болеет и переживает за команду.

«Если брать меня, я болею 20 лет, был маленьким — ходил с отцом на футбол. „Крылья Советов“ не занимали высоких мест, не выигрывали кубки и медали, но мы с теплотой относимся к клубу. Это уже ДНК, с детства привык ходить на них. Это гордость, символизм — болеть за родной край и клуб. Настроения фанатов? Конечно, страшно. Боятся, что есть возможность повторить, например, историю краснодарской „Кубани“, которая финансировалась из бюджета, а потом появился частный клуб „Краснодар“ Сергея Галицкого.

Сергей Галицкий Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Со временем местные управленцы задались вопросом: зачем нам два клуба? Есть клуб, который финансируется не из бюджета. Для фанатов клуб до сих пор существует, но он находится в низших лигах. Люди все равно ходят на „Кубань“. Это самые преданные фаны, их связывает эмблема, логотип, приверженность. Эта история с донатами показательна для руководства, что у „Крыльев Советов“ большая армия болельщиков, которая любит команду, готова стоять за нее, что ее бросать не надо. Может быть, если бы не было таких громких новостей про наш клуб, все внимание переключили бы на „Акрон“. Но люди говорят: „Крылья Советов“ — больше, чем клуб для Самары. Это одна семья, одно целое. Самара — это и есть „Крылья Советов“, и другого футбольного клуба нам не надо», — заявил Илья.

Еще один болельщик, Даниил, рассказал NEWS.ru, что также поучаствовал в сборе средств на погашение долга.

«Руководство не заинтересовано в закрытии „Крыльев Советов“. Клуб будет жить. Болельщики решили помочь. Акцию инициировали самарские блогеры, администраторы Telegram-каналов о клубе. Я тоже присоединился, скинул 100–200 рублей», — сказал Даниил.

Читайте также:

Скоро забьет 1000 шайб! Овечкин идет за вторым рекордом Гретцки в НХЛ

Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты

Олимпиада-2026: кто из россиян поедет в Италию, у кого есть шансы на золото

«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ

Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open