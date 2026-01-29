Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 12:27

Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу

Александр Тарханов Александр Тарханов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов уверен, что клуб выплатит долг. В разговоре с NEWS.ru он похвалил фанатов за сбор средств, отметив, что такую сумму у них собрать вряд ли получится.

Болельщики молодцы. Конечно, они не соберут такую сумму, но решили хотя бы так помочь. Долг должны погасить руководители клуба. Думаю, они не оставят клуб и, надеюсь, погасят долг, — сказал Тарханов.

Ранее владелец Telegram-канала «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья заявил NEWS.ru, что за три дня болельщики «Крыльев Советов» собрали 200 тыс. рублей. Он отметил, что каждый делал это по зову сердца. Главной задачей было показать, что болельщики находятся рядом с командой.

До этого он назвал главный страх фанатов команды. По его словам, болельщики опасаются того, что клуб может повторить судьбу «Кубани», поэтому было решено помочь любимой команде погасить миллионные долги. Он подчеркнул, что Самара — это и есть «Крылья Советов». Краснодарская команда прекратила свое существование в 2018 году.

Россия
футбол
РПЛ
Самара
Крылья Советов
долги
Виктор Байбаков
В. Байбаков
