Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»

За три дня болельщики «Крыльев Советов» собрали 200 тыс. рублей, рассказал NEWS.ru владелец Telegram-канала «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья. Он отметил, что каждый делал это по зову сердца. Главной задачей было показать, что болельщики находятся рядом с командой.

Мы сами задонатили. Каждый делал это по зову сердца. Нужно было показать, что мы рядом. Болельщики круто это подхватили, каждый внес свой вклад, кто сколько может: есть перевод на 40 тыс., кто-то скинул 1000 рублей, кто-то 500, кто-то 10. Была даже смешная сумма — 23 копейки. Мы отметили это, посмеялись. За три дня болельщики внесли на счет 200 тыс. рублей, сейчас эта сумма наверняка больше. Не могу сказать, сколько именно болельщиков скинулось, нужно считать по платежам, но, думаю, больше 1000 человек откликнулось, может 2000, — сказал он.

Илья отметил, что со временем эта инициатива начала выходить на федеральное телевидение и в СМИ. Также новость выложили у себя крупные блогеры.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве «Крыльев Советов», следует из размещенного на федеральном ресурсе сообщения. Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам.