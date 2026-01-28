Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:02

Стало известно, сколько денег собрали фанаты на долг «Крыльев Советов»

NEWS.ru: фанатам удалось собрать за три дня 200 тыс. на долг «Крыльям Советов»

Болельщики «Крыльев Советов» Болельщики «Крыльев Советов» Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

За три дня болельщики «Крыльев Советов» собрали 200 тыс. рублей, рассказал NEWS.ru владелец Telegram-канала «Волга, Ромб и Два Крыла» Илья. Он отметил, что каждый делал это по зову сердца. Главной задачей было показать, что болельщики находятся рядом с командой.

Мы сами задонатили. Каждый делал это по зову сердца. Нужно было показать, что мы рядом. Болельщики круто это подхватили, каждый внес свой вклад, кто сколько может: есть перевод на 40 тыс., кто-то скинул 1000 рублей, кто-то 500, кто-то 10. Была даже смешная сумма — 23 копейки. Мы отметили это, посмеялись. За три дня болельщики внесли на счет 200 тыс. рублей, сейчас эта сумма наверняка больше. Не могу сказать, сколько именно болельщиков скинулось, нужно считать по платежам, но, думаю, больше 1000 человек откликнулось, может 2000, — сказал он.

Илья отметил, что со временем эта инициатива начала выходить на федеральное телевидение и в СМИ. Также новость выложили у себя крупные блогеры.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания Ростеха «РТ-Капитал» планирует подать в арбитраж иск о банкротстве «Крыльев Советов», следует из размещенного на федеральном ресурсе сообщения. Вопрос касается долгов клуба по государственным контрактам.

Россия
футбол
болельщики
Крылья Советов
Самара
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков пригласил в Москву неожиданного гостя
Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным
Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Николь Кидман пришла на Неделю моды в «уродливом платье» с перьями
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.