Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:45

Игривые коты чуть не лишили хозяйку квартиры

SHOT: домашние коты устроили пожар в подмосковной квартире, включив плиту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пожар в жилом комплексе «Одинцово-1» в Московской области произошел по вине двух котов, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, жильцы заметили задымление, после чего вызвали экстренные службы для ликвидации возгорания.

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили в квартире двух животных. Хозяйка жилья позже пояснила, что ее питомцы устроили возгорание во время активных игр.

Как рассказала женщина, один из котов запрыгнул на варочную панель и задел ручку, что привело к включению конфорки. На плите в этот момент находилась сушилка для овощей, которая быстро воспламенилась.

Отмечается, что животные в результате инцидента не пострадали. С хозяйкой квартиры провели разъяснительную работу представители управляющей компании и сотрудники пожарной службы.

Ранее крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров. Известно, что животных в помещении на момент возгорания не было. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 10 единиц техники.

Россия
Подмосковье
коты
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист убил человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.