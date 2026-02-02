Игривые коты чуть не лишили хозяйку квартиры SHOT: домашние коты устроили пожар в подмосковной квартире, включив плиту

Пожар в жилом комплексе «Одинцово-1» в Московской области произошел по вине двух котов, сообщил Telegram-канал SHOT. Как пишут авторы, жильцы заметили задымление, после чего вызвали экстренные службы для ликвидации возгорания.

Прибывшие на место пожарные и полицейские обнаружили в квартире двух животных. Хозяйка жилья позже пояснила, что ее питомцы устроили возгорание во время активных игр.

Как рассказала женщина, один из котов запрыгнул на варочную панель и задел ручку, что привело к включению конфорки. На плите в этот момент находилась сушилка для овощей, которая быстро воспламенилась.

Отмечается, что животные в результате инцидента не пострадали. С хозяйкой квартиры провели разъяснительную работу представители управляющей компании и сотрудники пожарной службы.

Ранее крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров. Известно, что животных в помещении на момент возгорания не было. В ликвидации возгорания участвовали 29 человек и 10 единиц техники.