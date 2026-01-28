Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:05

Огонь охватил огромную конюшню под Москвой

Пожар в конюшне в Горках Ленинских распространился на 4,5 тыс. квадратных метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: поселок городского типа Горки Ленинские, улица Административная, дом 1. На момент прибытия наблюдалось горение кровли на конюшне, — говорится в сообщении.

По данным администрации, животных в помещении на момент возгорания не было. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 29 человек и 10 единиц техники.

Ранее в ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь». В результате возгорания погибли 15 животных. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Минусинске погиб 12-летний мальчик-инвалид при пожаре в одноэтажном брусовом жилом доме. Трагический инцидент произошел на улице Пугачева, специалисты тушили возгорание на площади 60 квадратных метров. При этом мать мальчика, пытавшаяся вытащить его из огня, попала в больницу.

пожары
Московская область
поселки
возгорания
