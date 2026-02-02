Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 17:47

В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары

Сведения о девушках из Самары и Саратова нашли в рассекреченных файлах Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Девушки из двух городов России упоминаются в документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, следует из базы данных Минюста США. Так, один из документов представляет собой анкету жительницы Самары с подробным описанием ее образования и карьеры.

В ней указано, что россиянка окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «экономика, финансы и банковское дело». Также она работала моделью в Нью-Йорке, а в 2009 году завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия».

Еще один файл содержит переписку Эпштейна с девушкой из Саратова. В одном из электронных писем она сообщала, что вернулась в родной город из Санкт-Петербурга и ищет работу. Судя по содержанию, они были знакомы и виделись не один раз.

Привет, Джеффри! Хочу извиниться за то, что опять пропала. Были проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов. <...> Теперь я живу с мамой и братом. <...> Надеюсь, у тебя все хорошо, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в новых документах по делу Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом. При этом в файлах есть более 38 тыс. упоминаний главы Белого дома, его супруги и резиденции Мар-а-Лаго.

Джеффри Эпштейн
США
девушки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больница, новый избранник, жесткая позиция по СВО: как живет Ирина Дубцова
Слон-рецидивист растоптал человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.