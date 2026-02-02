В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары Сведения о девушках из Самары и Саратова нашли в рассекреченных файлах Эпштейна

Девушки из двух городов России упоминаются в документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, следует из базы данных Минюста США. Так, один из документов представляет собой анкету жительницы Самары с подробным описанием ее образования и карьеры.

В ней указано, что россиянка окончила Самарский государственный экономический университет по специальности «экономика, финансы и банковское дело». Также она работала моделью в Нью-Йорке, а в 2009 году завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» в конкурсе «Мисс Россия».

Еще один файл содержит переписку Эпштейна с девушкой из Саратова. В одном из электронных писем она сообщала, что вернулась в родной город из Санкт-Петербурга и ищет работу. Судя по содержанию, они были знакомы и виделись не один раз.

Привет, Джеффри! Хочу извиниться за то, что опять пропала. Были проблемы с работой в Санкт-Петербурге, и я вернулась в Саратов. <...> Теперь я живу с мамой и братом. <...> Надеюсь, у тебя все хорошо, — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что в новых документах по делу Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, не содержится прямых переписок с президентом США Дональдом Трампом. При этом в файлах есть более 38 тыс. упоминаний главы Белого дома, его супруги и резиденции Мар-а-Лаго.