02 февраля 2026 в 18:51

Генсек НАТО выступит в Верховной раде

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит в Верховной раде Украины в первый день работы ее новой сессии, которая откроется завтра, 3 февраля, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. В тот же день присягу принесет новый народный депутат от партии «Слуга народа», бизнесмен Сергей Карабута.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко заявил о слабости страны, обвинив президента Владимира Зеленского в критической ситуации с энергосистемой и плохой организации обороны. По его мнению, руководство живет «в грезах», а не решает реальные проблемы.

До этого нардеп Артем Дмитрук заявил, что Зеленский делает ставку на радикалов для удержания власти.

Кроме того, депутат Верховной рады Анна Скороход предложила Украине законодательно изменить границы, отказавшись от претензий на неподконтрольные территории Донбасса. По ее мнению, такой шаг позволит урегулировать конфликт с Россией и заключить соглашение.

